Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий

Получение водительского удостоверения в Украине - это многоуровневый процесс, который включает теоретическую и практическую подготовку и сдачу экзаменов. Что нужно знать будущему водителю - рассказывает УНН.

Подготовка к экзамену

Для того чтобы получить водительское удостоверение, сначала необходимо выбрать способ подготовки к теоретическому экзамену: самостоятельно или в автошколе. При обучении в автошколе необходимо найти аккредитованное учебное заведение и подготовить соответствующие документы.

Для записи в автошколу необходимо иметь следующие документы:

оригинал или ксерокопию паспорта (1, 2 страница и прописка);

в случае ID-карты – дополнительно справку о регистрации места жительства (или скрин из Дии с полной информацией по документу);

ИНН (Индивидуальный налоговый номер);

1 фото 3х4 см;

медицинская справка для водителей.

В случае обучения в автошколе прослушать курс лекций и получить свидетельство (в электронном виде), которое действительно 1 год - без сдачи внутреннего экзамена в автошколе.

Если будущий водитель осваивает материал самостоятельно, он должен изучить правила дорожного движения и другие вопросы согласно Типовой учебной программе подготовки и переподготовки водителей.

В случае обращения в территориальный сервисный центр МВД или центр предоставления административных услуг для сдачи теоретического экзамена лица, самостоятельно освоившего содержание теоретического модуля типовой учебной программы с учетом категорий транспортных средств, в соответствующее заявление вносится отметка "самоподготовка".

Документами, удостоверяющими подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, являются:

свидетельство об окончании теоретической подготовки в случае прохождения теоретической подготовки в автошколе;

свидетельство об окончании практической подготовки.

Экзамен

Сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД. Сначала нужно взять талон на сдачу теоретического экзамена онлайн через е-запись или в терминале сервисного центра МВД.

С собой нужно иметь паспорт с отметкой о регистрации места жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению транспортным средством выбранной категории.

Прийти стоит за 15 минут до указанного времени в талоне. Если будущий водитель готовился к экзамену по самоподготовке, об этом нужно сообщить администратору.

Экзамен проводится в специально оборудованном классе. Компьютеры защищены программой DLP, что исключает посторонний доступ. Перед началом и в течение экзамена кандидат в водители проходит проверку с помощью системы Face ID. В помещении установлены видеокамеры. Поэтому получить подсказку или подсмотреть ответ невозможно.

За 20 минут нужно дать ответ на 20 вопросов, допускается только 2 ошибки. Если будущий водитель допустил более двух ошибок, то экзамен считается не пройденным. Кроме того, если не уложиться в срок в 20 минут, то экзамен также считается не пройденным.

При сдаче экзаменов используются технические средства контроля (в том числе фото-, видео-, аудиотехника). Инструкция об использовании технических средств контроля при сдаче экзаменов (в том числе с помощью фото-, видео-, аудиотехники), сохранении полученной с помощью них информации и доступа к ней утверждается МВД.

Результат этого экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи.

Если лицо по каким-либо причинам не сдало экзамены в территориальном сервисном центре МВД, выданное свидетельство об окончании практической подготовки учреждения считается действительным в течение двух лет со дня его выдачи.

Что делать, если не сдал экзамен

Следующая попытка сдать теоретический экзамен будет возможна не ранее 10 дней. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители мог лучше подготовиться. У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.

В случае успешной сдачи теоретической части экзамена, будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и начинают практическое обучение.

Практический экзамен

После того, как будущий водитель успешно сдал теорию в сервисном центре МВД, необходимо пройти практическую подготовку. В случае обучения в автошколе - это может быть любая автошкола или та же, в которой проходили теоретическую подготовку.

Осуществить предварительную запись на практический экзамен возможно в терминале непосредственно в помещении сервисного центра МВД или онлайн через функционал е-запись. Запись возможна на 21 день заранее в каждом из сервисных центров МВД, где такие экзамены проводят. Если регистрация происходит офлайн в помещении сервисного центра МВД, то стоит также обратиться на рецепцию и уточнить наличие свободного транспортного средства нужной категории или сообщить о своем желании сдавать практический экзамен на транспортном средстве авто- или мотошколы.

Практический экзамен считается несданным, если кандидат в водители:

допустил более трех типичных ошибок;

создал ситуацию, повлекшую необходимость вмешательства экзаменатора или инструктора учебного заведения в управление транспортным средством для предотвращения аварийно-опасной ситуации или ДТП;

отказался выполнить упражнение практического экзамена, кроме случаев, когда выполнение команды экзаменатора может привести к нарушению ПДД или созданию аварийно-опасной ситуации или ДТП.

В случае, если кандидат в водители не сдал практический экзамен в сервисном центре МВД, то следующий такой экзамен может быть назначен не ранее, чем через 10 календарных дней. Считать стоит начиная со следующего дня после неудачной сдачи экзамена.

После успешной сдачи практического экзамена в автошколе, будущий водитель сдает экзамен в сервисном центре МВД и получает водительское удостоверение.

Вы водитель: что нужно знать

Впервые водительское удостоверение выдается на 2 года с ограничением превышать скорость 70 км/ч.

Такое водительское удостоверение возможно обменять на постоянное без сдачи экзаменов в случае отсутствия или наличия не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в течение двух лет с даты выдачи удостоверения.

В случае наличия трех и более правонарушений - обмен осуществляется после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Возврат водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не происходит.

Возобновление права управления транспортными средствами осуществляется после повторного прохождения теоретического и практического курсов подготовки и сдачи всех экзаменов по алгоритму получения водительского удостоверения впервые. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.

На что обратить внимание при сдаче практического экзамена

В среднем только около 18% кандидатов в водители успешно сдают практический экзамен с первого раза в сервисном центре МВД. Многим требуется несколько попыток, чтобы сдать практический экзамен. Вместо того, чтобы дополнительно проработать свои слабые стороны и улучшить подготовку, будущие водители полагаются на удачу.

Экзамен в сервисном центре МВД - это не лотерея и не тренировка, а проверка навыков реального самостоятельного вождения. Ведь каждое ваше движение и действие за рулем - это ваша жизнь и здоровье.

Во время дополнительного обучения необходимо проанализировать ошибки, которые допустили при сдаче практического экзамена. Вспомните замечания экзаменатора или инструктора или задания, с которым не справились. Например: неправильная парковка, включение поворота или неуверенная езда.

Проработайте типичные для вас "проблемные места или локации". Обычно, при сдаче практического экзамена кандидаты в водители допускают такие ошибки: проезд на перекрестках и нерегулируемых перекрестках, несоблюдение безопасной дистанции, плохое знание дорожных знаков и т.д.

Маршруты сервисных центров МВД - предназначены для проверки знаний, а не тренировки. Необходимо готовиться в реальных дорожных условиях и по всему городу: в разных районах, в сложных дорожных условиях, в часы пик, при интенсивном движении и в непредвиденных ситуациях.

Уверенность за рулем - это уже значительная часть вашего успеха при сдаче практического экзамена. Важно ощущение спокойствия и уверенности в собственных силах. Поэтому стоит преодолеть страх, избегать стресса и при необходимости повторить ПДД. Ведь знание правил дорожного движения помогут чувствовать себя увереннее на дороге.

В какую сумму обойдется водительское удостоверение

В среднем курс теории в автошколе стоит 6-7 тыс. гривен. Практика около 900 гривен за одно занятие в 60 мин. Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД стоит 250 гривен, а теоретический - 420 гривен.

