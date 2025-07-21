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Как получить международное водительское удостоверение за пять дней: подсказка от МВД

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Международное водительское удостоверение можно оформить офлайн в сервисных центрах МВД. Процедура занимает до пяти рабочих дней, документ действителен три года.

Как получить международное водительское удостоверение за пять дней: подсказка от МВД

Получить международное водительское удостоверение можно офлайн в сервисных центрах Министерства внутренних дел, подав ряд необходимых документов. Сама процедура займет до пяти дней, пишет УНН со ссылкой на страницу МВД в Telegram.

Документ оформляется офлайн в сервисных центрах МВД на основании действующего национального водительского документа. Необходим для управления транспортными средствами в более чем 100 странах

- сообщили в МВД.

Обязательными для подачи документами являются:

• Оригинал национального водительского удостоверения;

• Паспорт гражданина Украины/ID-карта с указанием зарегистрированного места жительства;

• Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

• Фотокарточка 3,5х4,5 см на матовой цветной бумаге;

• Платежка об оплате услуги.

Также сообщается, что заявление на выдачу международного водительского удостоверения клиент проверяет и подписывает в присутствии администратора сервисного центра МВД.

Документ оформляется и выдается до пяти рабочих дней с момента подачи необходимых документов и действителен в течение трех лет, но не более срока действия национального водительского удостоверения

- подчеркнули в МВД.

- подчеркнули в МВД.

Патрульная полиция Киева дала советы по безопасной езде на двухколесном транспорте. Рекомендации включают проверку технического состояния, использование мотошлемов и соблюдение правил дорожного движения.

В 2024 году зафиксировано 71 дело по электросамокатам, что на 42% больше, чем в прошлом году. Самый большой штраф – 34 тыс. грн за вождение в состоянии опьянения, но отдельных правил до сих пор нет.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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