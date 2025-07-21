Як отримати міжнародне посвідчення водія на п'ять днів: підказка від МВС

Отримати міжнародне посвідчення водія можна офлайн у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, подавши низку необхідних документів. Сама процедура займе до п'яти днів, пише УНН з посиланням на сторінку МВС у Telegram.

Документ оформлюється офлайн в сервісних центрах МВС на підставі чинного національного водійського документа. Необхідний для керування транспортними засобами у понад 100 країнах - повідомили в МВС.

Обов’язковими для подачі документами є:

• Оригінал національного посвідчення водія;

• Паспорт громадянина України/ID-картка з зазначенням зареєстрованого місця проживання;

• Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

• Фотокартка 3,5х4,5 см на матовому кольоровому папері;

• Платіжка про сплату послуги.

Також повідомляється, що заяву на видачу міжнародного посвідчення водія клієнт перевіряє та підписує в присутності адміністратора сервісного центру МВС.

Документ оформлюється та видається до п'яти робочих днів з моменту подання необхідних документів та дійсний упродовж трьох років, але не більше строку дії національного посвідчення водія - підкреслили в МВС.

- підкреслили в МВС.

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