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Як отримати міжнародне посвідчення водія на п'ять днів: підказка від МВС

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Міжнародне посвідчення водія можна оформити офлайн у сервісних центрах МВС. Процедура займає до п'яти робочих днів, документ дійсний три роки.

Як отримати міжнародне посвідчення водія на п'ять днів: підказка від МВС

Отримати міжнародне посвідчення водія можна офлайн у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, подавши низку необхідних документів. Сама процедура займе до п'яти днів, пише УНН з посиланням на сторінку МВС у Telegram.

Документ оформлюється офлайн в сервісних центрах МВС на підставі чинного національного водійського документа. Необхідний для керування транспортними засобами у понад 100 країнах

- повідомили в МВС.

Обов’язковими для подачі документами є:

• Оригінал національного посвідчення водія;

• Паспорт громадянина України/ID-картка з зазначенням зареєстрованого місця проживання;

• Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

• Фотокартка 3,5х4,5 см на матовому кольоровому папері;

• Платіжка про сплату послуги.

Також повідомляється, що заяву на видачу міжнародного посвідчення водія клієнт перевіряє та підписує в присутності адміністратора сервісного центру МВС.

Документ оформлюється та видається до п'яти робочих днів з моменту подання необхідних документів та дійсний упродовж трьох років, але не більше строку дії національного посвідчення водія

- підкреслили в МВС.

- підкреслили в МВС.

Патрульна поліція Києва надала поради щодо безпечної їзди на двоколісному транспорті. Рекомендації включають перевірку технічного стану, використання мотошоломів та дотримання правил дорожнього руху.

У 2024 році зафіксовано 71 справу щодо електросамокатів, що на 42% більше, ніж торік. Найбільший штраф – 34 тис. грн за водіння в стані сп'яніння, але окремих правил досі немає.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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