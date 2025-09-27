Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій

Отримати водійське посвідчення в Україні - це багаторівневий процес, який передбачає теоретичну та практичну підготовку та складання іспитів. Що потрібно знати майбутньому керманичу - розповідає УНН.

Підготовка до іспиту

Для того, щоб отримати водійське посвідчення, спочатку необхідно обрати спосіб підготовки до теоретичного іспиту: самостійно або в автошколі. При навчанні в автошколі необхідно знайти акредитований навчальний заклад та підготувати відповідні документи.

Для запису до автошколи необхідно мати такі документи:

оригінал або ксерокопію паспорта (1, 2 сторінка та прописка);

у випадку ID-картки – додатково довідку про реєстрацію місця проживання (або скрін з Дії з повною інформацією за документом);

ІПН (Індивідуальний податковий номер);

1 фото 3х4 см;

медична довідка для водіїв.

У разі навчання в автошколі прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 1 рік - без складання внутрішнього іспиту в автошколі.

Якщо майбутній керманич освоює матеріал самостійно, він повинен вивчити правила дорожнього руху та інші питання згідно Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв.

У разі звернення до територіального сервісного центру МВС або центру надання адміністративних послуг для складення теоретичного іспиту особи, яка самостійно опанувала зміст теоретичного модуля типової навчальної програми з урахуванням категорій транспортних засобів, до відповідної заяви вноситься відмітка "самопідготовка".

Іспит на водія в Україні оновили: що передбачають зміни

Документами, що засвідчують підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, є:

свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки у разі проходження теоретичної підготовки в автошколі;

свідоцтво про закінчення практичної підготовки.

Іспит

Скласти теоретичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС. Спочатку потрібно взяти талон на складання теоретичного іспиту онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС.

З собою потрібно мати паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.

Прийти варто за 15 хвилин до вказаного часу у талоні. Якщо майбутній водій готувався до іспиту за самопідготовкою, про це потрібно повідомити адміністратора.

Іспит проводиться у спеціально обладнаному класі. Комп’ютери захищені програмою DLP, що унеможливлює сторонній доступ. Перед початком та протягом іспиту кандидат у водії проходить перевірку за допомогою системи Face ID. У приміщенні встановлені відеокамери. Тому отримати підказку чи підглянути відповідь неможливо.

В Україні спростили отримання водійських прав певної категорії: подробиці

За 20 хвилин потрібно дати відповідь на 20 запитань, допускається лише 2 помилки. Якщо майбутній керманич допустив більше двох помилок, то іспит вважається не пройденим. Окрім того, якщо не вкластися у термін в 20 хвилин, то іспит також вважається не пройденим.

Під час складання іспитів використовуються технічні засоби контролю (у тому числі фото-, відео-, аудіотехніки). Інструкція про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото-, відео-, аудіотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступу до неї затверджується МВС.

Результат цього іспиту, дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення.

Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити у територіальному сервісному центрі МВС, видане свідоцтво про закінчення практичної підготовки закладу вважається дійсним протягом двох років з дня його видачі.

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

Що робити, якщо не склав іспит

Наступна спроба скласти теоретичний іспит буде можлива не раніше 10 днів. Цей час виділяється для того, щоб кандидат у водії міг краще підготуватися. У майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

У разі успішного складання теоретичної частини іспиту, майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичне навчання.

Практичний іспит

Після того, як майбутній водій успішно склав теорію в сервісному центрі МВС, необхідно пройти практичну підготовку. У разі навчання в автошколі - це може бути будь-яка автошкола або та сама, в якій проходили теоретичну підготовку.

Здійснити попередній запис на практичний іспит можливо в терміналі безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС або онлайн через функціонал е-запис. Запис можливий на 21 днів заздалегідь у кожному з сервісних центрів МВС, де такі іспити проводять. Якщо реєстрація відбувається офлайн у приміщенні сервісного центру МВС, то варто також звернутися до рецепції та уточнити наявність вільного транспортного засобу потрібної категорії або повідомити про своє бажання складати практичний іспит на транспортному засобі авто- чи мотошколи.

Практичний іспит вважається нескладеним, якщо кандидат у водії:

допустив понад три типові помилки;

створив ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменатора або інструктора навчального закладу в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечній ситуації або ДТП;

відмовився виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли виконання команди екзаменатора може призвести до порушення ПДР або створення аварійно-небезпечної ситуації або ДТП.

У разі, якщо кандидат у водії не склав практичний іспит в сервісному центрі МВС, то наступний такий іспит може бути призначено не раніше, ніж через 10 календарних днів. Рахувати варто починаючи з наступного дня після невдалого складання іспиту.

Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, майбутній кермувальник складає іспит у сервісному центрі МВС та отримує посвідчення водія.

Ви водій: що потрібно знати

Вперше посвідчення водія видається на 2 роки з обмеженням перевищувати швидкість 70 км/год.

Таке посвідчення водія можливо обміняти на постійне без складання іспитів у разі відсутності або наявності не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху протягом двох років з дати видачі посвідчення.

У разі наявності трьох і більше правопорушень - обмін здійснюється після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Нові водійські права, у разі згуби під час війни, можна отримати безплатно - МВС

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається.

Поновлення права керування транспортними засобами здійснюється після повторного проходження теоретичного й практичного курсів підготовки та складання всіх іспитів за алгоритмом отримання посвідчення водія вперше. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

На що звернути увагу при складанні практичного іспиту

В середньому тільки близько 18% кандидатів у водії успішно складають практичний іспит з першого разу в сервісному центрі МВС. Багатьом потрібно кілька спроб, аби скласти практичний іспит. Замість того, аби додатково пропрацювати свої слабкі сторони та покращити підготовку, майбутні водії покладаються на удачу.

Іспит в сервісному центрі МВС - це не лотерея і не тренування, а перевірка навичок реального самостійного водіння. Адже кожен ваш рух та дія за кермом - це ваше життя та здоров’я.

Під час додаткового навчання необхідно проаналізувати помилки, які допустили під час складання практичного іспиту. Згадайте зауваження екзаменатора чи інструктора або завдання, з яким не впорались. До прикладу: неправильне паркування, увімкнення повороту або невпевнена їзда.

Пропрацюйте типові для вас "проблемні місця чи локації". Зазвичай, під час складання практичного іспиту кандидати у водії допускають такі помилки: проїзд на перехрестях та нерегульованих перехрестях, недотримання безпечної дистанції, погане знання дорожніх знаків тощо.

Мопеди та мотоцикли зможуть їздити смугою громадського транспорту: внесли зміни у ПДР

Маршрути сервісних центрів МВС - призначені для перевірки знань, а не тренування. Необхідно готуватись в реальних дорожніх умовах та по всьому місту: у різних районах, у складних дорожніх умовах, у години пік, при інтенсивному русі та в непередбачених ситуаціях.

Впевненість за кермом - це вже значна частина вашого успіху під час складання практичного іспиту. Важливо відчуття спокою та впевненості у власних силах. Тож варто опанувати страх, уникати стресу та за потреби повторити ПДР. Адже знання правил дорожнього руху допоможуть почуватися впевненіше на дорозі.

У яку суму обійдеться водійське посвідчення

В середньому курс теорії в автошколі коштує 6-7 тис. гривень. Практика близько 900 гривень за одне заняття в 60 хв. Скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС коштує 250 гривень, а теоретичний - 420 гривень.

Як отримати міжнародне посвідчення водія на п'ять днів: підказка від МВС