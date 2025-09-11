$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 19993 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 55043 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 32811 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 35338 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 35599 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 66122 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 87133 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 68293 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35274 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39339 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
В Україні спростили отримання водійських прав певної категорії: подробиці

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Кабінет Міністрів України дозволив отримувати водійські права категорії СЕ без обов’язкового річного стажу. Водії вантажівок зможуть легше та швидше керувати вантажівкою з причепом.

В Україні спростили отримання водійських прав певної категорії: подробиці

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє на період воєнного стану отримувати водійські права категорії СЕ без обов’язкового річного стажу водіння вантажівок категорії С. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За словами Юлії Свириденко, водії вантажівок зможуть легше і швидше отримати право керувати вантажівкою з причепом.

Тепер під час воєнного стану водії категорії С, які пройшли перепідготовку та склали практичний іспит, мають право керувати транспортними засобами категорії СЕ без вимоги мати рік стажу 

- написала вона у своєму Telegram-каналі.

"Внесли зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами", - додала прем'єр-міністр України.

Нагадаємо

Українські водії, що втратили документи через війну, можуть безоплатно відновити посвідчення та техпаспорт. Для цього потрібен документ від слідчого, що підтверджує статус потерпілої особи.

Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня09.09.25, 02:42 • 30265 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоАвто
Юлія Свириденко
Україна