В Україні спростили отримання водійських прав певної категорії: подробиці
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України дозволив отримувати водійські права категорії СЕ без обов’язкового річного стажу. Водії вантажівок зможуть легше та швидше керувати вантажівкою з причепом.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє на період воєнного стану отримувати водійські права категорії СЕ без обов’язкового річного стажу водіння вантажівок категорії С. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За словами Юлії Свириденко, водії вантажівок зможуть легше і швидше отримати право керувати вантажівкою з причепом.
Тепер під час воєнного стану водії категорії С, які пройшли перепідготовку та склали практичний іспит, мають право керувати транспортними засобами категорії СЕ без вимоги мати рік стажу
"Внесли зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами", - додала прем'єр-міністр України.
Нагадаємо
Українські водії, що втратили документи через війну, можуть безоплатно відновити посвідчення та техпаспорт. Для цього потрібен документ від слідчого, що підтверджує статус потерпілої особи.
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня09.09.25, 02:42 • 30265 переглядiв