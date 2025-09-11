В Україні спростили отримання водійських прав певної категорії: подробиці

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє на період воєнного стану отримувати водійські права категорії СЕ без обов’язкового річного стажу водіння вантажівок категорії С. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

За словами Юлії Свириденко, водії вантажівок зможуть легше і швидше отримати право керувати вантажівкою з причепом.

Тепер під час воєнного стану водії категорії С, які пройшли перепідготовку та склали практичний іспит, мають право керувати транспортними засобами категорії СЕ без вимоги мати рік стажу