Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня

Від 1 жовтня українці, які перебувають у Польщі, можуть зіштовхнутися з серйозними штрафами. Причина в тому, що закінчує дію спеціальна постанова, яка дозволяла користуватися українськими водійськими посвідченнями на території країни. Про це інформує uamotors, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що якщо документ не буде продовжено, кожен, хто після пів року перебування у Польщі не замінить свої національні права на польські, ризикує отримати штраф у розмірі 2000 злотих, тобто близько 22,8 тис. грн.

Польське законодавство чітко визначає: після 180 днів перебування в країні іноземці мають замінити свої документи, інакше їх чекає адміністративна відповідальність - йдеться у дописі.

Скасування спецустави означатиме для українців необхідність у терміновому порядку міняти права, адже масові перевірки поліції можуть призвести до великої кількості штрафів. У соціальних мережах навіть жартують, що значна частина доходів польського бюджету формується саме завдяки таким мандатам, проте для водіїв це може стати реальною проблемою.

Для порівняння: в Україні теж існує система штрафів, але суми набагато менші. Наприклад, за порушення природоохоронних норм — незаконний збір грибів, ягід, горіхів чи інших дикорослих рослин без спеціального дозволу (лісового квитка) — доведеться сплатити від 17 до 51 грн. Якщо ж йдеться про посадових осіб, то розмір штрафу коливається від 51 до 119 грн.

Хоча українські суми виглядають символічними в порівнянні з польськими, обидва приклади демонструють одне: і в Україні, і за кордоном діють чіткі правила, і недотримання їх може мати неприємні наслідки.

Нагадаємо

У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.

