8 вересня, 17:31 • 9436 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 16030 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 20666 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 19561 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 40975 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24878 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26102 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26478 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27087 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30086 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня

Київ • УНН

 • 6 перегляди

З 1 жовтня українці в Польщі можуть отримати штраф 2000 злотих за недійсні водійські права. Це пов'язано із закінченням дії спеціальної постанови, яка дозволяла користуватися українськими посвідченнями.

Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня

Від 1 жовтня українці, які перебувають у Польщі, можуть зіштовхнутися з серйозними штрафами. Причина в тому, що закінчує дію спеціальна постанова, яка дозволяла користуватися українськими водійськими посвідченнями на території країни. Про це інформує uamotors, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що якщо документ не буде продовжено, кожен, хто після пів року перебування у Польщі не замінить свої національні права на польські, ризикує отримати штраф у розмірі 2000 злотих, тобто близько 22,8 тис. грн.

Польське законодавство чітко визначає: після 180 днів перебування в країні іноземці мають замінити свої документи, інакше їх чекає адміністративна відповідальність

- йдеться у дописі.

Скасування спецустави означатиме для українців необхідність у терміновому порядку міняти права, адже масові перевірки поліції можуть призвести до великої кількості штрафів. У соціальних мережах навіть жартують, що значна частина доходів польського бюджету формується саме завдяки таким мандатам, проте для водіїв це може стати реальною проблемою.

Для порівняння: в Україні теж існує система штрафів, але суми набагато менші. Наприклад, за порушення природоохоронних норм — незаконний збір грибів, ягід, горіхів чи інших дикорослих рослин без спеціального дозволу (лісового квитка) — доведеться сплатити від 17 до 51 грн. Якщо ж йдеться про посадових осіб, то розмір штрафу коливається від 51 до 119 грн.

Хоча українські суми виглядають символічними в порівнянні з польськими, обидва приклади демонструють одне: і в Україні, і за кордоном діють чіткі правила, і недотримання їх може мати неприємні наслідки.

Нагадаємо

У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.

Нові водійські права, у разі згуби під час війни, можна отримати безплатно - МВС06.08.25, 14:30 • 2178 переглядiв

Віта Зеленецька

Наші за кордономАвто
Європейський Союз
Україна
Польща