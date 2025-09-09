Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября

С 1 октября украинцы, находящиеся в Польше, могут столкнуться с серьезными штрафами. Причина в том, что заканчивает действие специальное постановление, которое позволяло пользоваться украинскими водительскими удостоверениями на территории страны. Об этом информирует uamotors, передает УНН.

Отмечается, что если документ не будет продлен, каждый, кто после полугода пребывания в Польше не заменит свои национальные права на польские, рискует получить штраф в размере 2000 злотых, то есть около 22,8 тыс. грн.

Польское законодательство четко определяет: после 180 дней пребывания в стране иностранцы должны заменить свои документы, иначе их ждет административная ответственность - говорится в сообщении.

Отмена спецзакона будет означать для украинцев необходимость в срочном порядке менять права, ведь массовые проверки полиции могут привести к большому количеству штрафов. В социальных сетях даже шутят, что значительная часть доходов польского бюджета формируется именно благодаря таким мандатам, однако для водителей это может стать реальной проблемой.

Для сравнения: в Украине тоже существует система штрафов, но суммы намного меньше. Например, за нарушение природоохранных норм — незаконный сбор грибов, ягод, орехов или других дикорастущих растений без специального разрешения (лесного билета) — придется уплатить от 17 до 51 грн. Если же речь идет о должностных лицах, то размер штрафа колеблется от 51 до 119 грн.

Хотя украинские суммы выглядят символическими по сравнению с польскими, оба примера демонстрируют одно: и в Украине, и за рубежом действуют четкие правила, и несоблюдение их может иметь неприятные последствия.

В ЕС согласованы изменения в правила выдачи водительских прав, ужесточено наказание за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС. Также вводятся цифровые права и снижен возраст для водителей автобусов.

