В Украине упростили получение водительских прав определенной категории: подробности
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины разрешил получать водительские права категории СЕ без обязательного годового стажа. Водители грузовиков смогут легче и быстрее управлять грузовиком с прицепом.
Кабинет Министров Украины принял решение, позволяющее на период военного положения получать водительские права категории СЕ без обязательного годового стажа вождения грузовиков категории С. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По словам Юлии Свириденко, водители грузовиков смогут легче и быстрее получить право управлять грузовиком с прицепом.
Теперь во время военного положения водители категории С, прошедшие переподготовку и сдавшие практический экзамен, имеют право управлять транспортными средствами категории СЕ без требования иметь год стажа
"Внесли изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами", - добавила премьер-министр Украины.
Напомним
Украинские водители, потерявшие документы из-за войны, могут бесплатно восстановить удостоверение и техпаспорт. Для этого нужен документ от следователя, подтверждающий статус потерпевшего лица.
