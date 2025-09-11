В Украине упростили получение водительских прав определенной категории: подробности

Кабинет Министров Украины принял решение, позволяющее на период военного положения получать водительские права категории СЕ без обязательного годового стажа вождения грузовиков категории С. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

По словам Юлии Свириденко, водители грузовиков смогут легче и быстрее получить право управлять грузовиком с прицепом.

Теперь во время военного положения водители категории С, прошедшие переподготовку и сдавшие практический экзамен, имеют право управлять транспортными средствами категории СЕ без требования иметь год стажа