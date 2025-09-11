В Украине упростили получение водительских прав определенной категории: подробности

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 20164 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 55558 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 32990 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 35501 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 35737 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 66311 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 87296 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 68421 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35286 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39350 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
86%
756мм
Популярные новости
Атака дронов рф на Польшу: Навроцкий уже ведет переговоры с Трампом - СМИ10 сентября, 18:09 • 9080 просмотра
Соучредитель Oracle Эллисон обошел Маска в списке богатейших людей мира10 сентября, 18:34 • 4628 просмотра
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы10 сентября, 19:42 • 17404 просмотра
На фронте с начала суток 153 боестолкновения: Россия больше всего давит на нескольких направлениях10 сентября, 19:49 • 3254 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video01:25 • 10461 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 55557 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 66310 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 48723 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 87295 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 68421 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 15982 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 81000 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 73585 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 69526 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 137950 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Твиттер
Шахед-136
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"

В Украине упростили получение водительских прав определенной категории: подробности

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Кабинет Министров Украины разрешил получать водительские права категории СЕ без обязательного годового стажа. Водители грузовиков смогут легче и быстрее управлять грузовиком с прицепом.

В Украине упростили получение водительских прав определенной категории: подробности

Кабинет Министров Украины принял решение, позволяющее на период военного положения получать водительские права категории СЕ без обязательного годового стажа вождения грузовиков категории С. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам Юлии Свириденко, водители грузовиков смогут легче и быстрее получить право управлять грузовиком с прицепом.

Теперь во время военного положения водители категории С, прошедшие переподготовку и сдавшие практический экзамен, имеют право управлять транспортными средствами категории СЕ без требования иметь год стажа 

- написала она в своем Telegram-канале.

"Внесли изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами", - добавила премьер-министр Украины.

Напомним

Украинские водители, потерявшие документы из-за войны, могут бесплатно восстановить удостоверение и техпаспорт. Для этого нужен документ от следователя, подтверждающий статус потерпевшего лица.

Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября09.09.25, 02:42 • 30273 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоАвто
Юлия Свириденко
Украина