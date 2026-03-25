$43.920.0950.900.01
ukenru
Штрафи за паркування стали доступні онлайн у Дії та Електронному кабінеті водія

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Водії можуть переглядати постанови інспекторів з паркування онлайн у семи містах України. Сервіс розроблено МВС для контролю термінів оплати штрафів.

Фото: t.me/Klymenko_MVS

В Україні штрафи за порушення правил паркування відтепер можна переглянути онлайн. Постанови інспекторів і статус їх оплати відображаються в Електронному кабінеті водія та застосунку Дія. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Раніше в цифрових сервісах були доступні лише штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані автоматично або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно дізнавалися про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати.

Ми це виправили. МВС України спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП "Інфотех" провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних

- йдеться у дописі.

Наразі сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці. Далі - більше міст.

Нагадаємо

З початку 2025 року сервісні центри МВС провели понад 500 тисяч тестувань, однак лише 25% кандидатів у водії успішно проходять теоретичний іспит із правил дорожнього руху з першого разу. Вартість складання іспиту становить 250 гривень, повторне тестування можливе через 10 днів.

Алла Кіосак

