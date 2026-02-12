$43.030.06
Марк Рютте
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Николай Тищенко
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Днепр
Харьковская область
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
WhatsApp

Смертность в ДТП в Украине с участием мототранспорта выросла на 83%

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Смертность в ДТП с участием мототранспорта выросла на 83% за последние 5 лет. По мнению общественных активистов, необходимо как можно четче прописать требования по стандартизации мотошлемов.

Смертность в ДТП в Украине с участием мототранспорта выросла на 83%

За прошедший год в Украине в ДТП погибли 438 человек. Аварии произошли, в частности, и с участием мототранспорта. Об этом во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре заявил Дмитрий Купыра, программный директор ОО "Жизнь", передает УНН.

Подробности

Как отметил Купыра, подавляющее большинство погибших в ДТП с участием мототранспорта - это молодые люди, которые могли бы принести пользу Украине.

Больше всего нас пугает негативная тенденция, что в прошлом году смертность выросла на 11%. В целом на дорогах Украины ежедневно погибает около 9 человек. В чем риск смертности в результате ДТП с участием мототранспорта? В том, что за последние 5 лет она выросла на 83%. Если в 2021 году, расчетно, на 1 млн украинцев умирало 8 человек в подобных ДТП, то уже в 2025 году эта цифра составляет 14 человек на 1 млн

 - говорит эксперт.

По его словам, одним из факторов такого стремительного роста количества ДТП с участием мотоциклов и мопедов является увеличение использования этих видов транспорта.

Мы не говорим, что не надо ими пользоваться. Наоборот, мы понимаем, что этот вид транспорта будет только развиваться. Но чтобы снизить или даже остановить динамику роста ДТП, надо иметь безопасные мотошлемы. Те шлемы, которые не соответствуют стандартам безопасности, не спасут водителя. Есть риск того, что человек в таком случае погибнет, или получит повреждения тела, в частности, лица, или даже станет инвалидом. Можно даже на небольшой, разрешенной скорости получить травмы, если шлем не соответствует стандартам безопасности

- заявил Купыра.

По его мнению, в Украине стоит пересмотреть требования по стандартизации мотошлемов.

Внесение правительством понятных стандартов для мотошлемов даст понимание для продавцов этих шлемов, а также для водителей и пассажиров мототранспорта и правоохранителей - соответствуют ли эти шлемы указанным стандартам

- говорит эксперт.

Напомним

С 2019 года в Украине усилили ответственность за нарушение правил перевозки детей. Штраф за такое нарушение составляет 510 гривен, а за повторное нарушение - 850 гривен.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПАвто
Дорожно-транспортное происшествие
Украина