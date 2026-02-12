Смертність у ДТП в Україні за участі мототранспорту зросла на 83%

За минулий рік в Україні у ДТП загинули 438 людей. Аварії стались, зокрема, і за участі мототранспорту. Про це під час пресконференції в Українському кризовому медіацентрі заявив Дмитро Купира, програмний директор ГО "Життя", передає УНН.

Як зазначив Купира, переважна більшість загиблих в ДТП за участі мототранспорту - це молоді люди, які могли б принести користь Україні.

Найбільше нас лякає негативна тенденція, що торік смертність зросла на 11%. Загалом на дорогах України щодня гине близько 9 людей. В чому є ризик смертності внаслідок ДТП за участі мототранспорту? В тому, що за останні 5 років вона зросла на 83%. Якщо в 2021 році, розрахунково, на 1 млн українців помирало 8 людей в подібних ДТП, то вже в 2025 році ця цифра становить 14 людей на 1 млн

За його словами, одним з чинників такого стрімкого зростання кількість ДТП за участі мотоциклів і мопедів є збільшення користування цими видами транспорту.

Ми не кажемо, що не треба ними користуватися. Навпаки, ми розуміємо, що цей вид транспорту буде лише розвиватися. Але щоб знизити або навіть зупинити динаміку зростання ДТП, треба мати безпечні мотошоломи. Ті шоломи, які не відповідають стандартам безпеки, не врятують водія. Є ризик того, що людина в такому випадку загине, або отримає пошкодження тіла, зокрема, обличчя, чи навіть стане інвалідом. Можна навіть на невеликій, дозволеній швидкості отримати травми, якщо шолом не відповідає стандартам безпеки