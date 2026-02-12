$43.030.06
Ексклюзив
11:56 • 2730 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 8048 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 12769 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 21938 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 68196 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 46078 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 56779 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 44759 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 35159 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 29976 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
Смертність у ДТП в Україні за участі мототранспорту зросла на 83%

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Смертність у ДТП за участі мототранспорту зросла на 83% за останні 5 років. На думку громадських активістів, треба якомога чіткіше прописати вимоги щодо стандартизації мотошоломів.

Смертність у ДТП в Україні за участі мототранспорту зросла на 83%

За минулий рік в Україні у ДТП загинули 438 людей. Аварії стались, зокрема, і за участі мототранспорту. Про це під час пресконференції в Українському кризовому медіацентрі заявив Дмитро Купира, програмний директор ГО "Життя", передає УНН.

Деталі

Як зазначив Купира, переважна більшість загиблих в ДТП за участі мототранспорту - це молоді люди, які могли б принести користь Україні.

Найбільше нас лякає негативна тенденція, що торік смертність зросла на 11%. Загалом на дорогах України щодня гине близько 9 людей. В чому є ризик смертності внаслідок ДТП за участі мототранспорту? В тому, що за останні 5 років вона зросла на 83%. Якщо в 2021 році, розрахунково, на 1 млн українців помирало 8 людей в подібних ДТП, то вже в 2025 році ця цифра становить 14 людей на 1 млн

 - каже експерт.

За його словами, одним з чинників такого стрімкого зростання кількість ДТП за участі мотоциклів і мопедів є збільшення користування цими видами транспорту.

Ми не кажемо, що не треба ними користуватися. Навпаки, ми розуміємо, що цей вид транспорту буде лише розвиватися. Але щоб знизити або навіть зупинити динаміку зростання ДТП, треба мати безпечні мотошоломи. Ті шоломи, які не відповідають стандартам безпеки, не врятують водія. Є ризик того, що людина в такому випадку загине, або отримає пошкодження тіла, зокрема, обличчя, чи навіть стане інвалідом. Можна навіть на невеликій, дозволеній швидкості отримати травми, якщо шолом не відповідає стандартам безпеки

- заявив Купира.

На його думку, в Україні варто переглянути вимоги щодо  стандартизації мотошоломів.

Внесення урядом зрозумілих стандартів для мотошоломів дасть розуміння для продавців цих шоломів, а також для водіїв і пасажирів мототранспорту і правоохоронців - чи відповідають ці шоломи зазначеним стандартам

- каже експерт.

Нагадаємо

З 2019 року в Україні посилили відповідальність за порушення правил перевезення дітей. Штраф за таке порушення становить 510 гривень, а за повторне порушення - 850 гривень.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПАвто
Дорожньо-транспортна пригода
Україна