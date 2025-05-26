От 340 до 3400 гривен: в Раде предлагают усилить ответственность за превышение скорости

В Верховной Раде группа нардепов зарегистрировала законопроект, которым предлагается существенно увеличить ответственность за превышение скорости водителями. В частности, штрафы могут достигать до 3,4 тыс. гривен.

Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект 13314.

Детали

Действующим законодательством, сейчас в Украине за превышение скорости установлены следующие штрафы:

20+ км/ч, но менее 50 км/ч - 340 гривен;

50+ км/ч - 1700 гривен;

создание аварийной ситуации из-за превышения скорости - 1445 гривен или лишение права управления транспортным средством на срок до 1 года.

Согласно зарегистрированному законопроекту, предусматривается установить новые штрафы за превышение скорости, в частности:

превышение на 10+ км/ч - 340 гривен;

превышение на 20+ км/ч - 680 гривен;

превышение на 30+ км/ч - 1360 гривен;

превышение на 40+ км/ч - 1700 гривен;

превышение на 60+ км/ч - 2720 гривен;

превышение на 80+ км/ч - 3400 гривен.

Также будет предусматриваться ответственность за создание аварийной ситуации из-за превышения скорости - лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что превышение скорости является нарушением, которое представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья человека на дороге.

По данным Национальной полиции Украины в 2024 году превышение скорости стало причиной:

смерти 1 770 человек из 3 202 погибших в результате ДТП, что составляет 55% случаев всех смертей на дорогах;

травмирования 12 624 человек из 32 023 травмированных в результате ДТП, что составляет почти 40% всех случаев травмирования на дорогах.

Кроме того, документом предлагается, что полномочия по рассмотрению дел и вынесению постановлений о превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 10 - 80 км/ч остаются за Национальной полицией.

Полномочиями по составлению протоколов за превышение установленных ограничений скорости движения, повлекшее создание аварийной 5 обстановки, наделяются должностные лица органов Национальной полиции, а по рассмотрению дел и вынесению постановлений – суды.

Напомним

С 1 апреля увеличена разрешенная скорость движения на некоторых участках дорог Киева и Днепра.