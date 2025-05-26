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От 340 до 3400 гривен: в Раде предлагают усилить ответственность за превышение скорости

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В Раде зарегистрировали законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости. Суммы могут достигать от 340 до 3400 грн, в зависимости от степени превышения.

От 340 до 3400 гривен: в Раде предлагают усилить ответственность за превышение скорости

В Верховной Раде группа нардепов зарегистрировала законопроект, которым предлагается существенно увеличить ответственность за превышение скорости водителями. В частности, штрафы могут достигать до 3,4 тыс. гривен.

Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект 13314.

Детали

Действующим законодательством, сейчас в Украине за превышение скорости установлены следующие штрафы:

  • 20+ км/ч, но менее 50 км/ч - 340 гривен;
    • 50+ км/ч - 1700 гривен;
      • создание аварийной ситуации из-за превышения скорости - 1445 гривен или лишение права управления транспортным средством на срок до 1 года.

        Согласно зарегистрированному законопроекту, предусматривается установить новые штрафы за превышение скорости, в частности:

        • превышение на 10+ км/ч - 340 гривен;
          • превышение на 20+ км/ч - 680 гривен;
            • превышение на 30+ км/ч - 1360 гривен;
              • превышение на 40+ км/ч - 1700 гривен;
                • превышение на 60+ км/ч - 2720 гривен;
                  • превышение на 80+ км/ч - 3400 гривен.

                    Также будет предусматриваться ответственность за создание аварийной ситуации из-за превышения скорости - лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

                    В пояснительной записке к законопроекту указывается, что превышение скорости является нарушением, которое представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья человека на дороге.

                    По данным Национальной полиции Украины в 2024 году превышение скорости стало причиной: 

                    • смерти 1 770 человек из 3 202 погибших в результате ДТП, что составляет 55% случаев всех смертей на дорогах;
                      • травмирования 12 624 человек из 32 023 травмированных в результате ДТП, что составляет почти 40% всех случаев травмирования на дорогах.

                        Кроме того, документом предлагается, что полномочия по рассмотрению дел и вынесению постановлений о превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 10 - 80 км/ч остаются за Национальной полицией.

                        Полномочиями по составлению протоколов за превышение установленных ограничений скорости движения, повлекшее создание аварийной 5 обстановки, наделяются должностные лица органов Национальной полиции, а по рассмотрению дел и вынесению постановлений – суды.

                        Напомним

                        С 1 апреля увеличена разрешенная скорость движения на некоторых участках дорог Киева и Днепра. 

                        Павел Башинский

                        Павел Башинский

                        политика
                        Национальная полиция Украины
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