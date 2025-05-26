Від 340 до 3400 гривень: в Раді пропонують посилити відповідальність за перевищення швидкості
Київ • УНН
У Раді зареєстрували законопроєкт про збільшення штрафів за перевищення швидкості. Суми можуть сягати від 340 до 3400 грн, залежно від ступеня перевищення.
У Верховній Раді група нардепів зареєструвала законопроєкт, за яким пропонується суттєво збільшити відповідальність за перевищення швидкості водіями. Зокрема, штрафи можуть сягати до 3,4 тис. гривень.
Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт 13314.
Деталі
Чинним законодавством, нині в Україні за перевищення швидкості встановлено наступні штрафи:
- 20+ км/год, але менш ніж 50 км/год - 340 гривень;
- 50+ км/год - 1700 гривень;
- створення аварійної ситуації через перевищення швидкості - 1445 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на строк до 1 року.
Відповідно до зареєстрованого законопроєкту, передбачається встановити нові штрафи за перевищення швидкості, зокрема:
- перевищення на 10+ км/год - 340 гривень;
- перевищення на 20+ км/год - 680 гривень;
- перевищення на 30+ км/год - 1360 гривень;
- перевищення на 40+ км/год - 1700 гривень;
- перевищення на 60+ км/год - 2720 гривень;
- перевищення на 80+ км/год - 3400 гривень.
Також передбачатиметься відповідальність за створення аварійної ситуації через перевищення швидкості - позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
В пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що перевищення швидкості є порушенням, яке становить найбільшу небезпеку для життя та здоров'я людини на дорозі.
За даними Національної поліції України у 2024 році перевищення швидкості стало причиною:
- смерті 1 770 людини із 3 202 загиблих внаслідок ДТП, що становить 55% випадків усіх смертей на дорогах;
- травмування 12 624 людей із 32 023 травмованих внаслідок ДТП, що становить майже 40% усіх випадків травмування на дорогах.
Окрім того, документом пропонується, що повноваження щодо розгляду справ та винесення постанов щодо перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 10 – 80 км/год залишаються за Національною поліцією.
Повноваженнями щодо складання протоколів за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, що спричинило створення аварійної 5 обстановки, наділяються посадові особи органів Національної поліції, а щодо розгляду справ та винесення постанов – суди.
Нагадаємо
З 1 квітня збільшено дозволену швидкість руху на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра.