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Від 340 до 3400 гривень: в Раді пропонують посилити відповідальність за перевищення швидкості

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

У Раді зареєстрували законопроєкт про збільшення штрафів за перевищення швидкості. Суми можуть сягати від 340 до 3400 грн, залежно від ступеня перевищення.

Від 340 до 3400 гривень: в Раді пропонують посилити відповідальність за перевищення швидкості

У Верховній Раді група нардепів зареєструвала законопроєкт, за яким пропонується суттєво збільшити відповідальність за перевищення швидкості водіями. Зокрема, штрафи можуть сягати до 3,4 тис. гривень.

Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт 13314.

Деталі

Чинним законодавством, нині в Україні за перевищення швидкості встановлено наступні штрафи:

  • 20+ км/год, але менш ніж 50 км/год - 340 гривень;
    • 50+ км/год - 1700 гривень;
      • створення аварійної ситуації через перевищення швидкості - 1445 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на строк до 1 року.

        Відповідно до зареєстрованого законопроєкту, передбачається встановити нові штрафи за перевищення швидкості, зокрема:

        • перевищення на 10+ км/год - 340 гривень;
          • перевищення на 20+ км/год - 680 гривень;
            • перевищення на 30+ км/год - 1360 гривень;
              • перевищення на 40+ км/год - 1700 гривень;
                • перевищення на 60+ км/год - 2720 гривень;
                  • перевищення на 80+ км/год - 3400 гривень.

                    Також передбачатиметься відповідальність за створення аварійної ситуації через перевищення швидкості - позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

                    В пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що перевищення швидкості є порушенням, яке становить найбільшу небезпеку для життя та здоров'я людини на дорозі.

                    За даними Національної поліції України у 2024 році перевищення швидкості стало причиною: 

                    • смерті 1 770 людини із 3 202 загиблих внаслідок ДТП, що становить 55% випадків усіх смертей на дорогах;
                      • травмування 12 624 людей із 32 023 травмованих внаслідок ДТП, що становить майже 40% усіх випадків травмування на дорогах.

                        Окрім того, документом пропонується, що повноваження щодо розгляду справ та винесення постанов щодо перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 10 – 80 км/год залишаються за Національною поліцією.

                        Повноваженнями щодо складання протоколів за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, що спричинило створення аварійної 5 обстановки, наділяються посадові особи органів Національної поліції, а щодо розгляду справ та винесення постанов – суди.

                        Нагадаємо

                        З 1 квітня збільшено дозволену швидкість руху на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра. 

                        Павло Башинський

                        Павло Башинський

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