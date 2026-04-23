К соглашению о запуске Спецтрибунала присоединилась уже 21 страна - добавилась Финляндия

Эксклюзив
10:30 • 1386 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
09:27 • 3798 просмотра
Профсоюзное движение должно охватить 10 млн членов к 2030 году - глава ФПУ Бызов
Эксклюзив
22 апреля, 16:29 • 22829 просмотра
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
Эксклюзив
22 апреля, 15:42 • 52516 просмотра
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 апреля, 14:08 • 37926 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
22 апреля, 13:19 • 39778 просмотра
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
Эксклюзив
22 апреля, 13:03 • 61086 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
22 апреля, 12:30 • 24594 просмотра
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
Эксклюзив
22 апреля, 12:11 • 23398 просмотра
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
22 апреля, 11:41 • 14469 просмотра
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
5м/с
58%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США перехватили по меньшей мере три иранских нефтяных танкера в азиатских водах – Reuters
Движение через Ормузский пролив снова практически остановилось после обстрелов и захвата судов Ираном
В Нижегородской области РФ горит нефтеперекачивающая станция "Горький" после атаки
Израиль массово сносит жилые дома на юге Ливана после перемирия
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto07:30 • 6290 просмотра
публикации
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты
Как улучшить память - эффективные способы тренировки и развития22 апреля, 08:17 • 55176 просмотра
От "клуба избранных" до целой индустрии: Аэрокосмическая ассоциация подготовила предложения изменений в Defence City
Эксклюзив
22 апреля, 08:07 • 47609 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
FAB-500
Отопление
Дипломатка

К соглашению о запуске Спецтрибунала присоединилась уже 21 страна - добавилась Финляндия

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Финляндия официально присоединилась к соглашению о создании Спецтрибунала по агрессии против Украины. Документ будет вынесен на голосование Совета Европы в Кишиневе.

Финляндия официально присоединилась к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и стала двадцать первой страной-участницей инициативы. Об этом сообщает МИД, передает УНН.

Подробности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев ожидает дальнейшего расширения круга государств, которые поддержат создание трибунала.

Финляндия стала двадцать первым государством, которое официально присоединилось к Трибуналу. Ожидаем, что это число и в дальнейшем будет расти

- подчеркнул он.

По словам министра, к инициативе приглашаются все государства мира, а не только европейские страны.

Приглашаются все государства, не только европейские. Часть света не имеет значения, когда речь идет об универсальной ценности уважения к международному праву и необходимости обеспечения справедливости

- подчеркнул Сибига.

Он также сообщил, что соглашение планируют вынести на голосование в ближайшие недели во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.

Соглашение будет вынесено на голосование через несколько недель в Кишиневе, Молдова, на заседании Комитета министров Совета Европы

- отметил глава МИД.

Министр назвал создание Спецтрибунала исторической инициативой.

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины является исторической инициативой. Присоединяйтесь к воплощению ее в жизнь

- добавил он.

Сибига приветствовал идею Каллас о запрете въезда в ЕС россиянам, воюющим против Украины22.04.26, 04:29 • 2990 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Кишинёв
Андрей Сибига
Совет Европы
Финляндия
Украина
Молдова