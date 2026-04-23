К соглашению о запуске Спецтрибунала присоединилась уже 21 страна - добавилась Финляндия

Финляндия официально присоединилась к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и стала двадцать первой страной-участницей инициативы. Об этом сообщает МИД, передает УНН.

Подробности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев ожидает дальнейшего расширения круга государств, которые поддержат создание трибунала.

Финляндия стала двадцать первым государством, которое официально присоединилось к Трибуналу. Ожидаем, что это число и в дальнейшем будет расти - подчеркнул он.

По словам министра, к инициативе приглашаются все государства мира, а не только европейские страны.

Приглашаются все государства, не только европейские. Часть света не имеет значения, когда речь идет об универсальной ценности уважения к международному праву и необходимости обеспечения справедливости - подчеркнул Сибига.

Он также сообщил, что соглашение планируют вынести на голосование в ближайшие недели во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.

Соглашение будет вынесено на голосование через несколько недель в Кишиневе, Молдова, на заседании Комитета министров Совета Европы - отметил глава МИД.

Министр назвал создание Спецтрибунала исторической инициативой.

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины является исторической инициативой. Присоединяйтесь к воплощению ее в жизнь - добавил он.

