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В Нидерландах заявили, что исчерпали свои возможности по военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Министр обороны Нидерландов заявила, что страна достигла своего предела в предоставлении военной поддержки Украине. Нидерланды уже потратили 9,1 млрд евро и запланировали еще 11,6 млрд евро расходов.

В Нидерландах заявили, что исчерпали свои возможности по военной помощи Украине

Нидерланды больше не имеют возможности предоставлять Украине прямую военную поддержку, заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В интервью, которое она дала на полях саммита НАТО, Ешильгёз-Зегериус сказала, что будет призывать другие страны помогать Украине, но подчеркнула, что Нидерланды уже сделали все, что могли.

У Нидерландов больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много

- сказала она.

Отвечая на вопрос о новых запросах на ракеты к системам Patriot, Ешильгёз-Зегериус заявила: "Мы достигли своего предела".

Как отмечает издание, на четвертом году полномасштабного военного вторжения России Киеву все труднее перехватывать российские баллистические ракеты, и он остро нуждается в большем количестве ракет-перехватчиков. Накануне этой недели саммита НАТО в Анкаре президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой предоставить дополнительные перехватчики из своих запасов.

Нидерланды уже потратили 9,1 млрд евро (10,4 млрд долларов США) на военную поддержку Украины, а также запланировали еще 11,6 млрд евро расходов. Кроме того, страна обязалась выделить 1 млрд евро на так называемую программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают закупку для Украины вооружения американского производства.

Британия, Нидерланды, Финляндия и Польша стремятся к 2027 году создать новый оборонный механизм06.07.26, 21:39 • 7372 просмотра

Ольга Розгон

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