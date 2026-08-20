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Евро установил новый исторический максимум и уже завтра достигнет 52,13 грн

Киев • УНН

 • 2486 просмотра

НБУ установил курс доллара на 21 августа на уровне 44,61 грн. Евро вырос до 52,13 грн и достиг нового исторического максимума.

Евро установил новый исторический максимум и уже завтра достигнет 52,13 грн

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 21 августа — доллар подешевел, а евро установил новый исторический максимум — 52,13 грн, передает УНН.

Детали

НБУ установил курс доллара на 21 августа на уровне 44,61 грн, что на 9 копеек меньше, чем 20 августа.

А вот стоимость евро 21 августа достигнет 52,13 грн, что на 27 копеек больше, чем 20 августа.

Антонина Туманова

ЭкономикаФинансы
Национальный банк Украины