Євро встановив новий історичний максимум і вже завтра сягне 52,13 грн

Національний банк України оновив офіційні курси валют на 21 серпня - долар подешевшав, а євро встановив новий історичний максимум - 52,13 грн, передає УНН.

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НБУ встановив курс долара на 21 серпня на рівні 44,61 грн, що на 9 копійок менше, ніж 20 серпня.

А от вартість євро 21 серпня сягне 52,13 грн, що на 27 копійок більше, ніж 20 серпня.