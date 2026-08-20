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Євро встановив новий історичний максимум і вже завтра сягне 52,13 грн

Київ • УНН

 • 220 перегляди

НБУ встановив курс долара на 21 серпня на рівні 44,61 грн. Євро зріс до 52,13 грн і досяг нового історичного максимуму.

Євро встановив новий історичний максимум і вже завтра сягне 52,13 грн

Національний банк України оновив офіційні курси валют на 21 серпня - долар подешевшав, а євро встановив новий історичний максимум - 52,13 грн, передає УНН.

Деталі

НБУ встановив курс долара на 21 серпня на рівні 44,61 грн, що на 9 копійок менше, ніж 20 серпня.

А от вартість євро 21 серпня сягне 52,13 грн, що на 27 копійок більше, ніж 20 серпня.

Антоніна Туманова

ЕкономікаФінанси
Національний банк України