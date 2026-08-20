Євро встановив новий історичний максимум і вже завтра сягне 52,13 грн
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на 21 серпня на рівні 44,61 грн. Євро зріс до 52,13 грн і досяг нового історичного максимуму.
Національний банк України оновив офіційні курси валют на 21 серпня - долар подешевшав, а євро встановив новий історичний максимум - 52,13 грн, передає УНН.
Деталі
НБУ встановив курс долара на 21 серпня на рівні 44,61 грн, що на 9 копійок менше, ніж 20 серпня.
А от вартість євро 21 серпня сягне 52,13 грн, що на 27 копійок більше, ніж 20 серпня.