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НАТО не потерпит гибридных действий против членов Альянса — Уитакер считает инцидент в Лейпциге «особенно тревожным»

Киев • УНН

 • 876 просмотра

США поддержат членов НАТО в ответ на преднамеренные гибридные действия. Уитакер назвал инцидент в Лейпциге особенно тревожным.

НАТО не потерпит гибридных действий против членов Альянса — Уитакер считает инцидент в Лейпциге «особенно тревожным»

Члены НАТО не должны терпеть преднамеренные действия гибридной войны, и Соединённые Штаты будут поддерживать страны, когда они будут разбираться с этими инцидентами. Об этом заявил в субботу посол США в НАТО Мэтью Уитакер, передаёт УНН.

Детали

Уитакер сказал, что попытка атаки беспилотника в прошлом месяце в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии, в которой Берлин обвинил Россию, вызвала больше беспокойства, чем другие недавние инциденты, с которыми столкнулись члены НАТО из-за российских беспилотников, направленных против Украины и отклонившихся от курса.

"Затем у вас есть то, что я бы назвал более тревожными гибридными действиями, как мы видели в Лейпциге, как мы видели в Польше", — сказал Уитакер, выступая на полях бизнес-конференции в Италии.

Члены НАТО должны быть готовыми, бдительными, а также доносить чёткое послание, когда они сталкиваются с вызовом из-за этих событий, сказал он.

"Если мы сможем определить, кто это делает, — что Германия и сделала, — мы обязательно решительно заявим, что это неприемлемо, и мы не будем этого терпеть", — сказал Уитакер.

Он добавил, что критически важная инфраструктура, включая энергетические объекты, может стать мишенью для атак и должна контролироваться национальными органами власти.

Реакция на эти вызовы является преимущественно национальной, но Соединённые Штаты поддерживают страны, когда они сталкиваются с такими действиями, сказал он.

Дополнительно

В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолётом "Антонов".

Позже немецкие власти заявили, что расследуют инцидент как возможную диверсию, а министр внутренних дел назвал это гибридной атакой.

Кроме того, сообщалось, что разведка США установила, что беспилотник, найденный в аэропорту Лейпциг-Галле возле украинского Ан-124, принадлежит России.

Напомним

Германия прямо обвинила РФ в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.

Антонина Туманова

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