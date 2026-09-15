Возле военного аэродрома Германии разбился беспилотник, полиция начала масштабную операцию

В Германии возле военного аэродрома Вунсторф недалеко от Ганновера потерпел крушение беспилотник. После обнаружения аппарата полиция начала масштабную операцию в районе военного объекта, передает УНН.

Детали

На место прибыли многочисленные сотрудники полиции и другие экстренные службы. Район падения обследовали, чтобы установить происхождение дрона и выяснить обстоятельства инцидента.

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Издание отмечает, что Вунсторф имеет особое значение для Бундесвера: на расположенном там аэродроме базируется транспортная авиация немецких вооруженных сил. Поэтому появление беспилотника в непосредственной близости от объекта вызвало повышенное внимание правоохранительных органов.

Пока не сообщается, кто запустил дрон и было ли его присутствие возле аэродрома преднамеренным. Полиция продолжает расследование.

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