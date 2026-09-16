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Financial Times

Германия проверяет больницы на готовность принимать раненых на фоне предупреждений о возможном нападении рф — СМИ

Киев • УНН

 • 4234 просмотра

Германия оценивает готовность больниц к войне на фоне угроз со стороны россии. Бундесвер прогнозирует до 1000 раненых военнослужащих ежедневно.

Германия проверяет больницы на готовность принимать раненых на фоне предупреждений о возможном нападении рф — СМИ
Фотограф: Jana Islinger/Bloomberg

Проверку учреждений здравоохранения инициировали в Германии, чтобы выяснить, выдержат ли они нагрузку в условиях военного конфликта на фоне угроз со стороны рф, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В Германии государственные органы проводят проверку системы здравоохранения и инфраструктуры, чтобы выяснить, смогут ли они выдержать нагрузку в условиях военного конфликта.

После вторжения России в Украину в Германии участились гибридные атаки: в частности, в прошлом месяце в аэропорту Лейпцига была зафиксирована попытка удара беспилотником со взрывчаткой, также произошла серия кибератак на больницы. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что к 2029 году Россия может быть способна атаковать территорию НАТО. В таком случае Германия была бы обязана встать на защиту Альянса, а с учетом ее расположения в центре Европы страна, вероятно, превратилась бы в ключевой транзитный узел для военных и место оказания им медицинской помощи.

В отчете, в котором моделировались потенциальные сценарии российского вторжения на территорию НАТО, Бундесвер подсчитал, что в Германию ежедневно может прибывать до 1000 раненых солдат. Поскольку пять имеющихся в стране военных госпиталей быстро исчерпали бы свои возможности — а закон обязывает гражданские больницы помогать во время войны, — система, вероятно, подверглась бы беспрецедентной нагрузке, и медикам, возможно, пришлось бы выбирать приоритетность оказания помощи между военными и гражданскими пациентами.

Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян01.09.26, 19:05 • 20051 просмотр

Издание отмечает, что обеспечение достаточного количества больничных коек — лишь часть вызова. Руководству Германии также необходимо укрепить цепочки поставок медицинских средств и наладить лучшую координацию между военной и гражданской системами здравоохранения. Еще одной проблемой является подготовка кадров: по оценкам, лишь несколько сотен врачей в Германии имеют опыт лечения боевых травм. Чтобы улучшить эту ситуацию, Бундесвер и Немецкое общество травматологов (DGU) предлагают гражданским хирургам курсы по оказанию помощи во время массовых чрезвычайных ситуаций и лечению военных травм.

Когда это сотрудничество было официально оформлено в 2017 году, мир был совсем другим, вспоминает Саша Флоге, генеральный секретарь DGU. "Тогда мы все еще считали, что живем в безопасном мире — если не принимать во внимание исламистский терроризм", — сказал он. — "Никто не верил, что ситуация с безопасностью коренным образом изменится или что мы будем говорить о сценариях коллективной обороны". Сейчас спрос высок: правительства некоторых федеральных земель бронируют целые недели обучения, а попасть на курсы непросто. Наиболее интенсивные программы, во время которых используют тела умерших и анестезированных свиней, позволяют подготовить лишь от 50 до 100 хирургов в год.

В случае начала войны медицинские службы Бундесвера оказывали бы помощь раненым солдатам на передовой, а затем транспортировали бы их в Германию, где органы власти федеральных земель направляли бы их в гражданские больницы. Эту стратегию испытали в марте, когда военные провели крупнейшие за последние десятилетия медицинские учения, смоделировав нападение на Литву и транспортировку солдат в больницы Берлина и части Бранденбурга. По словам Флоге, учения прошли успешно, однако необходима дополнительная практика, чтобы гарантировать эффективное взаимодействие обеих систем в чрезвычайной ситуации.

Возле военного аэродрома Германии разбился беспилотник, полиция начала масштабную операцию15.09.26, 19:52 • 16153 просмотра

Антонина Туманова

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