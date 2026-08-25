СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії

Ракета FP-7 / фото з сайту Fire Point

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point будує у Данії завод з виробництва двигунів на твердому ракетному паливі. Коротко про те, як відбуватиметься технологічний процес із виготовлення двигуна розповів УНН В’ячеслав Бондарчук, СЕО Rocket Technology – дочірньої компанії Fire Point.

"З полікарбонатного волокна намотується корпус – фактично це труба. Технологія подібна до виготовлення тенісних ракеток та дорогих лиж. Тобто це тонке полікарбонатне волокно та якісне нанесення теплозахисного покриття. Це відбуватиметься в одному з цехів заводу. Після цього в неї заливається тверде пальне, далі все це поміщається у спеціальну піч де стоїть 10 днів, полімеризується. Після цього можна вже чіпляти сопла, і коли вже є сопла та навігаційна система – це вже ракета", - пояснив Бондарчук.

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За словами Бондарчука, для початку будівництва заводу довелося врахувати дуже багато безпекових та природозахисних моментів.

"90-сантиметрові стіни, дуже багато різних заходів, які мають захистити у випадку якогось інциденту, як внутрішнього – хтось щось з необережності зробив, так і зовнішнього – російська атака", – розповів Бондарчук.

Окремо багато уваги було приділено поводженню з відходами виробництва, зокрема, залишками ракетного палива. За словами Бондарчука, був розроблений процес результаті якого пальне розкладається на безпечні фракції. Надалі дві третини від залишків повторно використовуються у процесі виробництва, а третина – безпечно утилізується. Були враховані і інші екологічні аспекти, зокрема можливий вплив процесу будівництва на популяцію рідкісних черв'яків, що водяться на цій території – для зменшення негативного впливу компанія відмовилася від биття паль для фундаменту.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, завод із твердого ракетного палива Fire Point будує у данському місті Войенс, що на півдні країни, тут відбуватиметься заливка ракет FP-7 і FP-7.x та бустерів для Flamingo . Це перший випадок у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території.

Як повідомила СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех загальна площа заводу становитиме понад 120 тис. кв. м, а потужність від 800 до понад 4100 ракет на рік залежно від потреб. Процес будівництва змусив переглянути регуляторні норми та експертизу зі зведення таких масштабних об'єктів. Крім того, данська влада загалом усунула понад 20 законодавчих бар'єрів.

На час війни в Україні завод працюватиме на потреби наших Сил Оборони, надалі планується, що паливо постачатиметься і європейським партнерам.

Фото з будівництва: Андрій Ходьков, фотограф УНН