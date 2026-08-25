CEO «дочки» Fire Point рассказал о технологии производства ракетных двигателей на заводе в Дании

Ракета FP-7 / фото с сайта Fire Point

Украинская оборонно-технологическая компания Fire Point строит в Дании завод по производству двигателей на твёрдом ракетном топливе. О том, как будет проходить технологический процесс изготовления двигателя, УНН кратко рассказал Вячеслав Бондарчук, CEO Rocket Technology — дочерней компании Fire Point.

"Из поликарбонатного волокна наматывается корпус — фактически это труба. Технология похожа на изготовление теннисных ракеток и дорогих лыж. То есть используется тонкое поликарбонатное волокно и качественное нанесение теплозащитного покрытия. Это будет происходить в одном из цехов завода. После этого в неё заливается твёрдое топливо, далее всё это помещается в специальную печь, где находится 10 дней и полимеризуется. После этого уже можно прикреплять сопла, а когда есть сопла и навигационная система — это уже ракета", — объяснил Бондарчук.

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По словам Бондарчука, для начала строительства завода пришлось учесть очень много аспектов безопасности и охраны природы.

"90-сантиметровые стены, очень много различных мер, которые должны защитить в случае какого-либо инцидента — как внутреннего, когда кто-то что-то сделал по неосторожности, так и внешнего — российской атаки", — рассказал Бондарчук.

Отдельно большое внимание было уделено обращению с отходами производства, в частности с остатками ракетного топлива. По словам Бондарчука, был разработан процесс, в результате которого топливо разлагается на безопасные фракции. В дальнейшем две трети остатков повторно используются в процессе производства, а треть утилизируется безопасным способом. Были учтены и другие экологические аспекты, в частности возможное влияние процесса строительства на популяцию редких червей, обитающих на этой территории. Для уменьшения негативного воздействия компания отказалась от забивки свай для фундамента.

Напомним

Как сообщал УНН, завод по производству твёрдого ракетного топлива Fire Point строит в датском городе Войенс, расположенном на юге страны. Здесь будет осуществляться заливка ракет FP-7 и FP-7.x, а также бустеров для Flamingo. Это первый случай в рамках НАТО, когда страна — член альянса разрешила украинскому оборонному предприятию разместить производственную площадку на своей территории.

Как сообщила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех, общая площадь завода составит более 120 тыс. кв. м, а мощность — от 800 до более чем 4100 ракет в год в зависимости от потребностей. Процесс строительства заставил пересмотреть регуляторные нормы и экспертизу по возведению таких масштабных объектов. Кроме того, датские власти в целом устранили более 20 законодательных барьеров.

На время войны в Украине завод будет работать на нужды наших Сил обороны, в дальнейшем планируется, что топливо будет поставляться и европейским партнёрам.

Фото со строительства: Андрей Ходьков, фотограф УНН