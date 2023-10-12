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Україна отримуватиме більше дронів-камікадзе Switchblade 600, що мають радіус дії понад 80 км

Україна отримуватиме більше дронів-камікадзе Switchblade 600, що мають радіус дії понад 80 км

Київ • УНН

 • 435029 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українські військові отримуватимуть більше дронів-камікадзе Switchblаde 600, що мають радіус дії у 55 миль (88 км), це дозволить українським військовим нищити цілі окупантів за лінією фронту. Про надання Україні ударних бпла повідомили у видання Newsweek, із посиланням на керівника оборонної компанії AeroVironment — Чарлі Діна, передає УНН.

Цитата

“Switchblаde 600 вже використовуються в Україні, і їхня кількість швидко збільшується. Зараз кількість Switchblаde 300 все ще перевищує кількість Switchblаde 600, але незабаром це зміниться... Вони (Switchblаde 600 — ред.) можуть знищувати дуже важливі російські об’єкти далеко за фронтовими лініями росії, чого не може зробити жодна інша зброя в такій мірі”, — сказав віце-президента з розвитку глобального бізнесу та маркетингу оборонної компанії AeroVironment

Деталі

Дін також зазначив, що оскільки російські сили оснащені важкою бронею, використання такої зброї, як Switchblade 600, має вирішальне значення для поразки цих ворожих систем зброї.

На відміну від артилерії, Switchblades може наблизитися до зони ураження, до того, як оператор зможе відшукати потрібні цілі. Крім того, оператор дрону може зміни рішення, та маршрут, щодо атакування вже після злету. Наприклад, якщо він знайшов більш вагому ціль, він має змогу перенаправити свій дрон на неї.

pic.twitter.com/q4o3Asz9gO

— Abraxas Spa (@AbraxasSpa) June 21, 2023

Довідково

Дрони Switchblades розроблялися понад десять років. Найперша модель 300 все ще налагоджується та оновлюється сьогодні. Остання модифікація Switchblades 300 має радіус дії понад 12,5 миль і може літати більше 20 хвилин. Switchblades 300 першочергово призначений для надання підрозділу близької та негайної підтримки з повітря.

Switchblade 600 — більший за розміром від свого попередника. Він важить 23 кілограми. І створений для знищення ворожих танків і бронетехніки. Останні моделі цього бпла можуть літати більше 40 хвилин, маючи швидкість 70 миль на годину, та радіус дії у 55 миль.

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