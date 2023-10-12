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Украина будет получать больше дронов-камикадзе Switchblade 600, имеющих радиус действия более 80 км

Киев • УНН

 • 435027 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинские военные будут получать больше дронов-камикадзе Switchblаde 600, которые имеют радиус действия в 55 миль (88 км), это позволит украинским военным уничтожать цели оккупантов за линией фронта. О предоставлении Украине ударных бпла сообщили в издание Newsweek, со ссылкой на руководителя оборонной компании AeroVironment — Чарли Дина, передает УНН.

Цитата

“Switchblаde 600 уже используются в Украине, и их количество быстро увеличивается. Сейчас количество Switchblаde 300 все еще превышает количество Switchblаde 600, но вскоре это изменится... Они (Switchblаde 600 — ред.) могут уничтожать очень важные российские объекты далеко за фронтовыми линиями России, чего не может сделать ни одно другое оружие в такой степени”, — сказал вице-президента по развитию глобального бизнеса и маркетингу оборонной компании AeroVironment

Детали

Дин также отметил, что, поскольку российские силы оснащены тяжелой броней, использование такого оружия, как Switchblade 600, имеет решающее значение для поражения этих вражеских систем оружия.

В отличие от артиллерии, Switchblades может приблизиться к зоне поражения, до того, как оператор сможет отыскать нужные цели. Кроме того, оператор дрона может изменить решение, и маршрут, по атаке уже после взлета. Например, если он нашел более весомую цель, он может перенаправить свой дрон на нее.

pic.twitter.com/q4o3Asz9gO

— Abraxas Spa (@AbraxasSpa) 21 июня 2023 года

Дополнительно

Дроны Switchblades разрабатывались более десяти лет. Самая первая модель 300 все еще налаживается и обновляется. Последняя модификация Switchblades 300 имеет радиус действия более 12,5 миль и может летать больше 20 минут. Switchblades 300 в первую очередь предназначен для оказания подразделению близкой и немедленной поддержки с воздуха.

Switchblade 600 — больше по размеру своего предшественника. Он весит 23 килограмма. И создан для уничтожения вражеских танков и бронетехники. Последние модели этого бпла могут летать более 40 минут, имея скорость 70 миль в час, и радиус действия в 55 миль.

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