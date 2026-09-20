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Германия и Швеция проводят учения Silver Wotan на Готланде

Киев • УНН

 • 1656 просмотра

Немецкие и шведские военнослужащие 14–23 сентября отрабатывают действия на суше, на море и в воздухе. Сценарий предусматривает защиту ракетных комплексов.

Германия и Швеция проводят учения Silver Wotan на Готланде

Немецкие и шведские военные с 14 по 23 сентября проводят совместные военные учения Silver Wotan на юго-восточном побережье Швеции и острове Готланд. Эти мероприятия проходят в рамках учений НАТО, сообщает пресс-служба бундесвера, передает УНН.

Детали

Военные обеих стран во время учений будут отрабатывать действия в воздухе, на суше и на море. Согласно сценарию учений, Швеция обратилась к НАТО, а немецкие военные помогают переместить и защитить шведские противокорабельные ракетные комплексы на фоне угрозы эскалации на северном фланге Альянса.

Дополнительно

Остров Готланд является крупнейшим островом Швеции и всей Балтики и расположен примерно в 100 км от материковой части страны. Он имеет стратегическое значение, поскольку контроль над ним позволяет контролировать ключевые маршруты судоходства в Балтийском море, от которых зависит снабжение стран Балтии.

Напомним

Швеция и Франция подписали соглашение о поставке четырех военных кораблей для усиления обороны скандинавской страны.

Евгений Устименко

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НАТО
Балтийское море
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Германия