Германия и Швеция проводят учения Silver Wotan на Готланде
Киев • УНН
Немецкие и шведские военнослужащие 14–23 сентября отрабатывают действия на суше, на море и в воздухе. Сценарий предусматривает защиту ракетных комплексов.
Немецкие и шведские военные с 14 по 23 сентября проводят совместные военные учения Silver Wotan на юго-восточном побережье Швеции и острове Готланд. Эти мероприятия проходят в рамках учений НАТО, сообщает пресс-служба бундесвера, передает УНН.
Детали
Военные обеих стран во время учений будут отрабатывать действия в воздухе, на суше и на море. Согласно сценарию учений, Швеция обратилась к НАТО, а немецкие военные помогают переместить и защитить шведские противокорабельные ракетные комплексы на фоне угрозы эскалации на северном фланге Альянса.
Дополнительно
Остров Готланд является крупнейшим островом Швеции и всей Балтики и расположен примерно в 100 км от материковой части страны. Он имеет стратегическое значение, поскольку контроль над ним позволяет контролировать ключевые маршруты судоходства в Балтийском море, от которых зависит снабжение стран Балтии.
Напомним
Швеция и Франция подписали соглашение о поставке четырех военных кораблей для усиления обороны скандинавской страны.