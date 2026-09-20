Німеччина і Швеція проводять навчання Silver Wotan на Готланді
Київ • УНН
Німецькі та шведські військові 14–23 вересня відпрацьовують дії на суші, морі й у повітрі. Сценарій передбачає захист ракетних комплексів.
Німецькі і шведські військові з 14 до 23 вересня проводять спільні військові навчання Silver Wotan на південно-східному узбережжі Швеції та острові Готланд. Ці заходи відбуваються у межах навчань НАТО, повідомляє пресслужба бундесверу, передає УНН.
Деталі
Військові обох країн під час навчань будуть відпрацьовувати дії у повітрі, на суші та морі. За сценарієм навчань, Швеція звернулась до НАТО, а німецькі військові допомагають перемістити та захистити шведські протикорабельні ракетні комплекси на тлі загрози ескалації на північному фланзі Альянсу.
Додатково
Острів Готланд є найбільшим островом Швеції та всієї Балтії, що розташований приблизно за 100 км від материкової частини країни. Він має стратегічне значення, оскільки контроль над ним дає змогу контролювати ключові маршрути судноплавства у Балтійському морі, від яких залежить постачання країн Балтії.
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