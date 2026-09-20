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Німеччина і Швеція проводять навчання Silver Wotan на Готланді

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Німецькі та шведські військові 14–23 вересня відпрацьовують дії на суші, морі й у повітрі. Сценарій передбачає захист ракетних комплексів.

Німеччина і Швеція проводять навчання Silver Wotan на Готланді

Німецькі і шведські військові з 14 до 23 вересня проводять спільні військові навчання Silver Wotan на південно-східному узбережжі Швеції та острові Готланд. Ці заходи відбуваються у межах навчань НАТО, повідомляє пресслужба бундесверу, передає УНН.

Деталі

Військові обох країн під час навчань будуть відпрацьовувати дії у повітрі, на суші та морі. За сценарієм навчань, Швеція звернулась до НАТО, а німецькі військові допомагають перемістити та захистити шведські протикорабельні ракетні комплекси на тлі загрози ескалації на північному фланзі Альянсу.

Додатково

Острів Готланд є найбільшим островом Швеції та всієї Балтії, що розташований приблизно за 100 км від материкової частини країни. Він має стратегічне значення, оскільки контроль над ним дає змогу контролювати ключові маршрути судноплавства у Балтійському морі, від яких залежить постачання країн Балтії.

Нагадаємо

Швеція та Франція підписали угоду на постачання чотирьох військових кораблів для посилення оборони скандинавської країни.

Євген Устименко

Світ
Бундесвер
НАТО
Балтійське море
Франція
Швеція
Німеччина