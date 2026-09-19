Литва має розвіддані про можливі гібридні атаки росії проти союзників України

Литва має розвідувальну інформацію про можливі гібридні атаки росії проти країн, які підтримують Україну. Дані збігаються з інформацією Польщі та інших союзників, заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, повідомляє Delfi, пише УНН.

Заява пролунала після попередження прем'єра Польщі Дональда Туска про можливі російські гібридні удари із застосуванням дронів і ракет. За його словами, москва може намагатися видавати такі інциденти за випадкові.

Будріс зазначив, що обговорював ці дані з керівництвом НАТО та європейськими військовими.

Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Власне – так, йдеться про одне й те саме. Та сама інформація є у Литви, ми говорили про це як про можливу операцію під чужим прапором з боку росії