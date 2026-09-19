Литва має розвіддані про можливі гібридні атаки росії проти союзників України
Київ • УНН
Литва та Польща мають схожі розвіддані про можливі російські гібридні атаки із застосуванням дронів і ракет. Їх можуть видати за випадковість.
Литва має розвідувальну інформацію про можливі гібридні атаки росії проти країн, які підтримують Україну. Дані збігаються з інформацією Польщі та інших союзників, заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, повідомляє Delfi, пише УНН.
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Заява пролунала після попередження прем'єра Польщі Дональда Туска про можливі російські гібридні удари із застосуванням дронів і ракет. За його словами, москва може намагатися видавати такі інциденти за випадкові.
Будріс зазначив, що обговорював ці дані з керівництвом НАТО та європейськими військовими.
У Литві допускають операцію під чужим прапором
Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Власне – так, йдеться про одне й те саме. Та сама інформація є у Литви, ми говорили про це як про можливу операцію під чужим прапором з боку росії
За його словами, публічні попередження союзників мають продемонструвати Москві, що спроби здійснити провокацію та уникнути колективної відповіді НАТО не залишаться без наслідків.
Туск раніше заявив, що метою таких дій може бути спроба підірвати єдність НАТО та поставити під сумнів готовність Альянсу застосувати статтю 5 про колективну оборону.
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