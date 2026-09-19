Литва располагает разведданными о возможных гибридных атаках России против союзников Украины

Литва располагает разведывательной информацией о возможных гибридных атаках россии против стран, поддерживающих Украину. Данные совпадают с информацией Польши и других союзников, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, сообщает Delfi, пишет УНН.

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Заявление прозвучало после предупреждения премьер-министра Польши Дональда Туска о возможных российских гибридных ударах с применением дронов и ракет. По его словам, москва может пытаться выдавать такие инциденты за случайные.

Будрис отметил, что обсуждал эти данные с руководством НАТО и европейскими военными.

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Я хотел убедиться, что мы говорим об одном и том же. Собственно – да, речь идет об одном и том же. Та же информация есть у Литвы, мы говорили об этом как о возможной операции под чужим флагом со стороны россии – заявил Будрис.

По его словам, публичные предупреждения союзников должны продемонстрировать Москве, что попытки осуществить провокацию и избежать коллективного ответа НАТО не останутся без последствий.

Туск ранее заявил, что целью таких действий может быть попытка подорвать единство НАТО и поставить под сомнение готовность Альянса применить статью 5 о коллективной обороне.

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