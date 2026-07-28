В Южной Корее из-за вероятной утечки белого фосфора на военной базе США объявили эвакуацию

$44.860.0551.070.11
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 16268 просмотра
Бензин по 100 гривен - энергетический эксперт объяснил, действительно ли Украине угрожает топливный кризис
Эксклюзив
13:58 • 16228 просмотра
Способен ли Иран ударить по Украине баллистикой - военный эксперт оценил реальные возможности ТегеранаPhoto
13:36 • 29993 просмотра
Искусственный интеллект в школах Украины - как подготовиться к новой цифровой реальности
11:09 • 33699 просмотра
Зеленский возвращается в Овальный кабинет на фоне смещения позиции Трампа в сторону Украины - FT узнала об ожиданиях
Эксклюзив
28 июля, 10:00 • 71742 просмотра
Игнорирование выводов налоговых проверок ставит под сомнение обоснованность уголовных дел БЭБ против авиакомпаний - юрист
28 июля, 09:37 • 42632 просмотра
Трамп изменил мнение об Украине после успехов на поле боя и встреч с Зеленским - WSJ
28 июля, 09:28 • 39118 просмотра
Зидан официально стал главным тренером сборной Франции
Эксклюзив
28 июля, 07:45 • 37889 просмотра
Раннее вмешательство и реабилитация младенцев: как не пропустить важные изменения в развитииPhoto
28 июля, 06:33 • 37307 просмотра
На Буковине мужчина стрелял в полицейских, ранил двоих и сбежал, его разыскивают - полиция
28 июля, 05:59 • 38887 просмотра
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом - что в фокусеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
4м/с
55%
747мм
Популярные новости
Трамп ответил на опасения по поводу запасов боеприпасов США, упомянул Украину28 июля, 07:33 • 46820 просмотра
Двух военнослужащих из "Скели" задержали и вручили подозрение за жестокое обращение с сослуживцами - ГБРPhotoVideo28 июля, 08:54 • 56678 просмотра
Fire Point планирует производить до трех баллистических ракет FP-9 в день – Штилерман28 июля, 09:02 • 16586 просмотра
Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео10:46 • 51670 просмотра
Стоячий режим, гниющие ноги и информационный вакуум: в каких условиях рф пытает выживших в Еленовке10:47 • 28959 просмотра
публикации
Бензин по 100 гривен - энергетический эксперт объяснил, действительно ли Украине угрожает топливный кризис
Эксклюзив
14:42 • 16268 просмотра
Искусственный интеллект в школах Украины - как подготовиться к новой цифровой реальности 13:36 • 29993 просмотра
Игнорирование выводов налоговых проверок ставит под сомнение обоснованность уголовных дел БЭБ против авиакомпаний - юрист
Эксклюзив
28 июля, 10:00 • 71742 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов из кабачковPhoto27 июля, 17:13 • 142259 просмотра
Атака на консульство и удары по судам: о чем говорили на экстренном заседании СБ ООН, которое созвала Украина27 июля, 17:04 • 150100 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Линдси Грэм
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео10:46 • 52152 просмотра
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 122755 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 197616 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 197908 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 229277 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Tesla Cybertruck
Facebook

В Южной Корее из-за вероятной утечки белого фосфора на военной базе США объявили эвакуацию

Киев • УНН

 • 1740 просмотра

В городе Пхёнтхэк из-за утечки белого фосфора на авиабазе Осан США объявили эвакуацию. Приказ отменили после завершения дезактивации, жертв нет.

В Южной Корее из-за вероятной утечки белого фосфора на военной базе США объявили эвакуацию

Во вторник южнокорейские власти временно приказали жителям эвакуироваться после того, как на американской военной базе недалеко от столицы Сеула произошла утечка белого фосфора. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Чиновники города Пхёнтхэк призвали жителей прилегающих районов перейти в безопасное место и избегать контакта вещества с кожей после того, как утечка на авиабазе Осан была обнаружена около 17:00. Через несколько часов приказ об эвакуации отменили, сообщив, что работы по дезактивации завершены.

По сообщениям, полиция установила периметр безопасности на расстоянии от 300 до 500 метров от базы, перекрыв движение пешеходов и перенаправив транспорт. Информации о серьезных перебоях или чрезвычайных происшествиях не поступало.

В заявлении 51-го истребительного авиакрыла США не упоминали об утечке белого фосфора. Там отметили, что вокруг базы создали 300-метровую зону безопасности "из-за инцидента на земле и из соображений максимальной осторожности" для защиты военной базы и местного населения. Также подчеркнули, что сообщения о всеобщей эвакуации авиабазы не соответствуют действительности.

Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее и максимально осторожно урегулировать эту ситуацию. Безопасность и благополучие наших военнослужащих, их семей и жителей Пхёнтхэка остаются нашим высшим приоритетом

- говорится в заявлении.

Командование Вооруженных сил США в Корее не предоставило дополнительных комментариев относительно инцидента.

Справочно

Белый фосфор — это противоречивое химическое вещество, которое используется в зажигательных боеприпасах и дымовых снарядах. После возгорания он горит при чрезвычайно высокой температуре, может вызывать пожары и наносить тяжелые ожоги, поражающие ткани вплоть до костей.

США разместят заводы по переработке критически важных минералов на военных базах26.06.26, 02:37 • 4799 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Воздушная тревога
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Сеул
Южная Корея