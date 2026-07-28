В Южной Корее из-за вероятной утечки белого фосфора на военной базе США объявили эвакуацию

Во вторник южнокорейские власти временно приказали жителям эвакуироваться после того, как на американской военной базе недалеко от столицы Сеула произошла утечка белого фосфора. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Чиновники города Пхёнтхэк призвали жителей прилегающих районов перейти в безопасное место и избегать контакта вещества с кожей после того, как утечка на авиабазе Осан была обнаружена около 17:00. Через несколько часов приказ об эвакуации отменили, сообщив, что работы по дезактивации завершены.

По сообщениям, полиция установила периметр безопасности на расстоянии от 300 до 500 метров от базы, перекрыв движение пешеходов и перенаправив транспорт. Информации о серьезных перебоях или чрезвычайных происшествиях не поступало.

В заявлении 51-го истребительного авиакрыла США не упоминали об утечке белого фосфора. Там отметили, что вокруг базы создали 300-метровую зону безопасности "из-за инцидента на земле и из соображений максимальной осторожности" для защиты военной базы и местного населения. Также подчеркнули, что сообщения о всеобщей эвакуации авиабазы не соответствуют действительности.

Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее и максимально осторожно урегулировать эту ситуацию. Безопасность и благополучие наших военнослужащих, их семей и жителей Пхёнтхэка остаются нашим высшим приоритетом - говорится в заявлении.

Командование Вооруженных сил США в Корее не предоставило дополнительных комментариев относительно инцидента.

Справочно

Белый фосфор — это противоречивое химическое вещество, которое используется в зажигательных боеприпасах и дымовых снарядах. После возгорания он горит при чрезвычайно высокой температуре, может вызывать пожары и наносить тяжелые ожоги, поражающие ткани вплоть до костей.

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