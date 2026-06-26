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США разместят заводы по переработке критически важных минералов на военных базах

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Армия США разрешит строительство предприятий по переработке критически важных минералов на военных базах. Четыре компании уже заключили соглашения с Пентагоном.

США разместят заводы по переработке критически важных минералов на военных базах

Армия США разрешит строительство предприятий по переработке критически важных полезных ископаемых на военных базах в рамках стратегии по сокращению зависимости от импорта, прежде всего из Китая. Соответствующих договоренностей уже достигли четыре компании, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, соглашения с Пентагоном заключили REalloys Inc., Titan Mining Corp., ioneer Ltd. и Energy Exploration Technologies. На новых предприятиях будут перерабатывать редкоземельные элементы, графит, литий и бор.

Наращивание внутреннего производства критически важных минералов является одним из приоритетов администрации президента США Дональда Трампа. Ранее Белый дом уже использовал государственные кредиты и инвестиции для поддержки отрасли, однако размещение производства на военных объектах станет первым таким решением.

Эти минералы используются в производстве электроники, электромобилей, аккумуляторов и оборонных технологий.

Где построят новые предприятия

По информации источников Reuters, REalloys построит завод по разделению редкоземельных элементов на военном складе Тул в штате Юта, а полученную продукцию будут хранить для нужд американской армии.

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Titan Mining откроет два комплекса по очистке графита на военных объектах в Арканзасе и Алабаме. Energy Exploration Technologies будет отвечать за литиевый завод, а австралийская ioneer – за предприятие по переработке бора.

Ответ на действия Китая

Инициатива реализуется на фоне обострения конкуренции между США и Китаем за контроль над рынком критически важных минералов. На прошлой неделе Пекин ввел экспортные ограничения в отношении американских компаний MP Materials и USA Rare Earth, а страны G7 заявили о намерении уменьшить зависимость от китайских поставок.

В марте прошлого года Дональд Трамп подписал указ об использовании чрезвычайных полномочий для развития добычи и переработки критически важных полезных ископаемых в США.

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Степан Гафтко

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