Армия США рассматривает возможность испытаний, имитирующих реалистичные условия полей сражений в Украине, на полигонах - СМИ

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что американская армия планирует "в течение следующих четырех-шести недель создать как минимум два полигона в стране, которые будут имитировать реалистичные условия на полях сражений в Украине", сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

"Можно создать своеобразную радиоэлектронную борьбу и всю среду борьбы, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия им, - сказал Дрисколл журналистам во вторник. - Затем мы также хотим, чтобы солдаты могли туда поехать, чтобы они могли совершенствовать свои навыки и тесно сотрудничать с разработчиками".

Дрисколл сказал, что в США уже есть места, где армия может безопасно проводить испытания, и отдельно армия рассматривает глобальный полигон за пределами США для проведения "гораздо более агрессивных испытаний", в частности с гиперзвуковыми технологиями. Когда Дрисколла спросили о местонахождении этих полигонов, он отказался говорить, пока планирование не продвинется дальше.

По крайней мере некоторые из текущих учений солдат по борьбе с беспилотниками, как, например, одно, которое видело CBS News в апреле, не включают электронное глушение - частично потому, что США ограничивают глушение внутри страны, пишет издание.

Дрисколл сделал эти заявления во время участия в "дне промышленности", который армия провела, чтобы обсудить с компаниями стремление Пентагона создать больше систем для перехвата беспилотников или ракет.

Двейн Гейз, должностное лицо Управления стратегических угроз армии США, сообщил участникам, что Россия производит около 3000-5000 ударных беспилотников, таких как Shahed, в месяц и примерно 600 000 в месяц меньших FPV-дронов.

Гейз сказал, что США "действительно хорошо" производят "изысканные" боеприпасы - более дорогое, передовое и более техническое оружие, такое как ракеты-перехватчики Patriot или THAAD, - но им также нужно создавать перехватчики, которые являются достаточно дешевыми, чтобы их можно было использовать в "жестокой войне на истощение", как та, что ведется в Украине.

Война с Ираном, как отмечается, выявила уязвимость оборонной промышленности, в частности в отношении скорости и стоимости производства. Президент США Дональд Трамп встретился с крупными оборонными компаниями в начале этого года и, как ожидается, встретится с ними снова на этой неделе, чтобы заставить их ускорить производство.

Ожидается, что некоторые компании будут присутствовать, такие как Lockheed Martin, Boeing и L3Harris, - производят детали для более "изысканных" боеприпасов, таких как ракеты-перехватчики Patriot, каждая из которых может стоить от 4 до 5 миллионов долларов.

В то же время армия страны в течение следующих нескольких месяцев будет делать запрос на информацию от более широкого круга компаний относительно предложений по перехватчикам, которые будут стоить меньше.

"Это не имеет целью заменить решения, которые у нас есть, - они невероятны", - сказал Дрисколл об "изысканных" боеприпасах. Он сказал участникам отраслевого дня: "Их называют продуктами "Ferrari", и это так, но нам нужны другие вещи, чтобы дополнить эти продукты".

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