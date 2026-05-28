Администрация Трампа планирует финансировать американские компании по производству дронов — WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить соглашения о финансировании с группой компаний, занимающихся беспилотниками, в рамках усилий по увеличению внутреннего производства и снижению стоимости этих важных видов оружия, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Потенциальные сделки стали результатом многомесячных обсуждений между различными частными компаниями, занимающимися беспилотниками, и Пентагоном, сообщили источники. В обсуждениях участвовало Управление стратегического капитала США (Office of Strategic Capital), кредитное управление, созданное администрацией Байдена для финансирования компаний, которые считаются важными для цепочек поставок в сфере национальной безопасности.

Переговоры все еще находятся на стадии обсуждения, предупредили источники, и представители Пентагона продолжают проверять компании, прежде чем окончательно согласовывать любые условия. Однако, по крайней мере некоторые сделки могут включать как долговые, так и акционерные доли через различные механизмы, предоставляя правительству США долю собственности в этих компаниях, сообщили некоторые из источников.

Среди компаний, которые Пентагон определил для возможного финансирования, — Performance Drone Works, выигравшая контракт на поставку армии разведывательных дронов; Unusual Machines, поставщик компонентов для дронов, среди акционеров и членов консультативного совета которого числится Дональд Трамп-младший; и Neros Technologies, стартап, поддерживаемый Sequoia Capital и разрабатывающий небольшие FPV-дроны, сообщили некоторые люди, знакомые с этим вопросом.

Предыдущие инвестиции Пентагона включали займы с условиями, требующими от компаний выполнения определенных показателей до получения средств. Управление стратегического капитала, которое, по данным Пентагона, располагает кредитными полномочиями на сумму около 210 миллиардов долларов, также сделало ряд инвестиций в критически важные минералы.

Представитель Министерства обороны США заявил, что ведомство не будет комментировать "предварительные вопросы, которые могут измениться. Окончательное решение Министерства будет опубликовано в официальном заявлении позже".

Цель операций по финансированию — поддержать наращивание производства производителей дронов для обеспечения поставок, а также снизить цены, сообщили источники, знакомые с условиями сделок. Финансирование не будет направлено на закупку дронов, добавили источники.

Эти усилия согласуются с целями программы Пентагона "Drone Dominance" — инициативы стоимостью 1,1 миллиарда долларов, направленной на создание к концу 2027 года арсенала примерно из 300 000 недорогих ударных дронов. Многие представители оборонного ведомства заявили, что США необходимо значительно нарастить производственные мощности и снизить затраты для достижения этих целей. Многие дроны американского производства продаются на десятки тысяч долларов дороже, чем установленный Пентагоном ценовой предел в 5000 долларов за штуку в рамках программы "Drone Dominance".

"По оценкам на 2025 год, США способны производить до 100 000 дронов в год. В качестве контраргумента можно привести Украину, которая в прошлом году произвела около четырех миллионов беспилотников. Индустрия беспилотников постоянно обвиняет Министерство обороны США в том, что оно не закупает достаточного количества дронов для финансирования будущего производства", — говорится в публикации.

Сделки, инициированные Пентагоном, стали бы самым сильным сигналом со стороны американских военных об их приверженности поддержке стартапов в области беспилотников, указывает издание.

До второго срока Трампа продажи Пентагону составляли менее 2% от всех коммерческих и государственных продаж беспилотных систем в США ежегодно, согласно данным Подразделения оборонных инноваций (Defense Innovation Unit), отдела Министерства обороны США, работающего со стартапами. Ситуация, вероятно, существенно изменится, если Пентагон получит желаемый бюджет.

Министерство сделало запрос на более чем 54 миллиарда долларов для своего центра управления беспилотниками, называемого Группой автономной войны (Defense Autonomous Warfare Group, DAWG), что на 225 миллионов долларов больше, чем в этом году, указывает издание.