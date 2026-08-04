Жара этим летом унесла жизни 16 человек в Южной Корее

Летняя жара в Южной Корее унесла жизни 16 человек в этом году, сообщило во вторник Министерство внутренних дел, на фоне изнурения страны от палящей погоды, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Во вторник в период с 15 мая по 2 августа в общей сложности 2025 человек пострадали от заболеваний, связанных с жарой, из которых 16 умерли, говорится в заявлении министерства.

За последнюю неделю рекорд жары в Южной Корее был побит трижды, а последний исторический максимум был установлен на уровне 42,5°C в городе Янсан в воскресенье.

Во вторник по всему Сеулу был объявлен самый высокий уровень предупреждения о "сильной жаре", а температура, по прогнозам, снова поднимется до 40°C.

"Прогнозируется чрезвычайная, опасная для жизни жара", - говорится в заявлении метеорологического агентства во вторник.

В зоопарке Токио за неделю умерли три львицы из-за сильной жары