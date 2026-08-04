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В зоопарке Токио за неделю умерли три львицы из-за сильной жары

Киев • УНН

 • 3237 просмотра

В зоопарке Тама в Токио за неделю умерли три львицы из-за теплового стресса. Вскрытие показало обезвоживание и полиорганную недостаточность.

В зоопарке Токио за неделю умерли три львицы из-за сильной жары

В зоопарке Тама в Токио в течение недели умерли три львицы из-за теплового стресса, вызванного сильной жарой. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Три львицы в возрасте от трех до 15 лет умерли в течение недели в зоопарке Тама, расположенном на западе Токио. Вскрытия показали, что все животные страдали от обезвоживания и полиорганной недостаточности, что свидетельствует о возможном влиянии жары.

Мы впервые переживаем что-то подобное. В прошлом году тоже было жарко, но ни один из наших львов так не заболел

- заявил представитель зоопарка Мива Косака.

По информации издания, трехлетняя львица Муги потеряла аппетит 19 июля, а на следующий день уже не могла подняться. Сотрудники обеспечили ей искусственную вентиляцию легких, охлаждение водой, а также ввели подкожные жидкости, тоники для печени и витамины, однако 28 июля животное умерло. Всего через несколько дней, 31 июля умерла и 11-летняя львица Ичиго, а в воскресенье - 15-летняя Луена. В зоопарке сообщили, что окончательную причину смерти животных смогут установить после получения результатов анализов.

Напомним

Минздрав Италии установил максимальный уровень тревоги для большинства крупных городов из-за аномальной жары. Температура будет достигать 38-39 градусов, а в отдельных зонах до 40 градусов.

Алла Киосак

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Токио
Италия