«Это подрывает доверие»: Южная Корея выразила протест Украине из-за раскрытия тайного соглашения о передаче пленных КНДР

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Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало временного поверенного в делах Украины в Сеуле Андрея Вешкина после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о передаче двух северокорейских военнопленных. Об этом говорится в заявлении МИД Южной Кореи, передает УНН.

"Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн-джу вызвал в Министерство иностранных дел временного поверенного в делах Украины в Республике Корея Андрея Вешкина и довел до его сведения решительную позицию правительства Республики Корея относительно возвращения военнопленных из Северной Кореи", — говорится в сообщении.

Как заявили в МИД, Пак выразил глубокое сожаление в связи с тем, что, несмотря на четкую конфиденциальную договоренность между Южной Кореей и Украиной относительно факта возвращения военнопленных из Северной Кореи, Украина "без достаточных предварительных объяснений или конкретных консультаций в одностороннем порядке и неожиданно обнародовала информацию о прибытии военнопленных из Северной Кореи в Южную Корею" во время недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а впоследствии пресс-служба Офиса президента Украины опубликовала "ложное сообщение о том, что конфиденциальной договоренности не существовало".

Пак подчеркнул, что обнародование украинской стороной ложной информации об отсутствии непубличной договоренности серьезно подрывает доверие между правительствами обеих стран и наносит ущерб дружественным отношениям между ними.

"Он потребовал официальных объяснений и извинений от правительства Украины в связи с односторонним обнародованием информации о репатриации военнопленных из Северной Кореи и распространением ложной информации, а также призвал предотвратить повторение подобных случаев в будущем. Временный поверенный в делах Вешкин внимательно выслушал позицию правительства Республики Корея и пообещал точно доложить об этом своей стране", — говорится в заявлении МИД.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина раскрыла информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, несмотря на предварительную договоренность сохранять этот процесс в тайне. По его словам, разглашение может создать проблемы для дипломатии и национальной безопасности.

Офис президента Южной Кореи потребовал от Украины официальных объяснений и извинений, обвинив Киев в раскрытии информации о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее.