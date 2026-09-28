“Це підриває довіру”: Південна Корея висловила протест Україні через розкриття таємної угоди щодо передачі полонених КНДР
Київ • УНН
МЗС Південної Кореї вимагає від України пояснень і вибачень за розголошення передачі двох полонених КНДР. Сеул заявив про порушення конфіденційної домовленості.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України в Сеулі Андрія Вєшкіна після того, як Президент України Володимир Зеленський оголосив про передачу двох північнокорейських військовополонених. Про це йдеться у заяві МЗС Південної Кореї, передає УНН.
"Перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн-джу викликав до Міністерства закордонних справ тимчасового повіреного в справах України в Республіці Корея Андрія Вєшкіна та довів до його відома рішучу позицію уряду Республіки Корея щодо повернення військовополонених з Північної Кореї", - йдеться у повідомленні.
Як заявили в МЗС, Пак висловив глибоке співчуття з приводу того, що, незважаючи на чітку закриту угоду між Південною Кореєю та Україною щодо факту повернення військовополонених з Північної Кореї, Україна "без достатніх попередніх пояснень чи конкретних консультацій односторонньо та несподівано оприлюднила інформацію про прибуття військовополонених з Північної Кореї до Південної Кореї" під час нещодавньої сесії Генеральної Асамблеї ООН, а згодом прес-служба Офісу президента України опублікувала "неправдиве повідомлення про те, що закритої угоди не існувало".
Пак наголосив, що оприлюднення українською стороною неправдивої інформації про відсутність непублічної домовленості серйозно підриває довіру між урядами обох країн та шкодить дружнім відносинам між ними.
"Він вимагав офіційного пояснення та вибачень від уряду України щодо одностороннього оприлюднення інформації про репатріацію військовополонених з Північної Кореї та поширення неправдивої інформації, а також закликав запобігти повторенню таких випадків у майбутньому. Тимчасовий повірений у справах Вєшкін уважно вислухав позицію уряду Республіки Корея та пообіцяв точно доповісти про це своїй країні", - йдеться у заяві МЗС.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна розкрила інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, попри попередню домовленість зберігати цей процес у таємниці. За його словами, розголошення може створити проблеми для дипломатії та національної безпеки.
Офіс президента Південної Кореї вимагав від України офіційних пояснень та вибачень, звинувативши Київ у розкритті інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї.