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Победитель экзамена бухгалтеров в Южной Корее признался в списывании с помощью ИИ

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Мужчина фотографировал задания микрокамерой и получал ответы от ИИ на смартфоне. Скандал заставил власти усилить контроль вступительного экзамена.

Победитель экзамена бухгалтеров в Южной Корее признался в списывании с помощью ИИ
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Результаты, полученные участником, занявшим первое место на национальном экзамене для будущих налоговых бухгалтеров в Южной Корее, казались слишком хорошими, чтобы быть правдой. В воскресенье скептики оказались правы: мужчина признался, что использовал генеративный искусственный интеллект (ИИ), чтобы списать, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что этот скандал стал кульминацией многомесячных предположений, возникших после того, как он получил почти идеальные баллы за сотни вопросов во время двух экзаменов — в апреле и июле. Ситуация также значительно повысила уровень ответственности организаторов ежегодного национального вступительного экзамена в вузы, который состоится в Южной Корее уже в этот четверг.

"Я списывал, используя электронные устройства и генеративный ИИ. Мой успех на экзамене — получение высшего балла — не был результатом честного труда", — заявил мужчина по фамилии Хан, извиняясь в видео на YouTube-канале "Адвокат Ли Дон Хо".

Хан рассказал, что действовал следующим образом: фотографировал экзаменационные вопросы с помощью микрокамеры, отправлял их в систему на базе ИИ, а затем просматривал полученные ответы на смартфоне.

В видеообращении, где он появился в защитной маске, Хан добавил, что уже подал письменное признание в полицию Сеула.

В воскресенье на телефонный звонок агентства Reuters в полицейский участок Чунбу (Seoul Jungbu) никто не ответил.

Добавим

Этот скандал потряс страну, где результаты стандартизированных тестов в значительной степени определяют возможности социального лифта и карьерный путь человека. Инцидент произошел всего за четыре дня до проведения ежегодного национального вступительного экзамена в университеты.

"В Администрации президента относятся к этой ситуации очень серьезно. Поскольку вступительный экзамен состоится уже на следующей неделе, мы активно работаем над разработкой контрмер", — сообщил журналистам в воскресенье высокопоставленный представитель президентской администрации.

Чиновник отметил, что сообщения о возможном мошенничестве на экзамене для бухгалтеров вызывают серьезную обеспокоенность, и добавил, что руководитель аппарата президента по вопросам политики созовет экстренное совещание для обсуждения этой проблемы.

В пятницу премьер-министр Хан Сок Сук признала, что в обществе существует обеспокоенность относительно возможного использования ИИ для списывания на национальном вступительном экзамене. Этот экзамен является чрезвычайно ответственным событием, к которому многие южнокорейские абитуриенты готовятся на протяжении значительной части своей жизни. Правительство "тщательно подготовится заранее и будет внимательно контролировать процесс до самого конца, чтобы гарантировать, что вступительный экзамен в колледж пройдет справедливо и стабильно", — говорится в заявлении ее офиса.

Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе05.11.26, 22:32 • 32892 просмотра

Антонина Туманова

Новости МираТехнологииОбразование
ИИ (искусственный интеллект)
Хан Дóк-су
Reuters
Сеул
Южная Корея