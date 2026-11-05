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Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Филипп Жаэнада заявил, что трижды использовал ChatGPT во время написания романа, который принёс ему Гонкуровскую премию. Это произошло после исключения другой книги из-за подозрений в использовании генеративного ИИ.

Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе
Photograph: Isa Harsin/SIPA/Shutterstock

Лауреат самой престижной литературной премии Франции Филипп Жаэнада признался, что использовал искусственный интеллект во время написания своего романа. Это произошло менее чем через сутки после получения награды — причём жюри этой же премии ранее исключило из конкурса другую книгу из-за подозрений в использовании ИИ, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Филипп Жаэнада, который во вторник получил Гонкуровскую премию за роман "Незнакомка с набережной Жавель" (L’Inconnue du quai de Javel), в среду рассказал в эфире радиостанции France Inter, что во время работы над книгой обращался к искусственному интеллекту "трижды".

По его словам, впервые он вставил предложение, сгенерированное ChatGPT, чтобы "поиграть с читателем". Он отметил, что раскрыл, о каком именно предложении идёт речь, только членам жюри — и то уже в день вручения награды. "Если это станет известно, я буду знать, откуда произошла утечка", — сказал он.

Он также добавил в текст фрагмент, созданный ИИ, — частично чтобы подшутить над ChatGPT (который выдал "совершенно абсурдные ответы относительно одной технической детали"), а частично — для сбора материала.

"Не думаю, что развитие ИИ можно остановить. Мы не можем делать вид, что его не существует, — считает 62-летний Жаэнада. — Его нужно использовать, но сначала — признать его существование, а главное — обуздать. Он должен быть полезным".

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Это признание прозвучало вскоре после того, как в сентябре Гонкуровская академия исключила из своего длинного списка роман "Или это, или смерть" (C’était ça ou Mourir) автора Телисона Орелиена. Дебютная книга этого канадско-гаитянского писателя стала настоящей сенсацией французского "литературного сезона" (период с конца августа до начала ноября, когда во Франции выходит больше всего новинок). Роман разошёлся тиражом более 35 000 экземпляров и даже получил премию Fnac (Prix du roman Fnac). Однако журналист Самюэль Фитусси проверил текст с помощью инструмента для обнаружения ИИ — Pangram — и пришёл к выводу, что значительная его часть была сгенерирована машиной. Впрочем, точность программного обеспечения для обнаружения искусственного интеллекта в настоящее время вызывает сомнения. В заявлении от 25 сентября академия сообщила, что анализ, проведённый исследователями и журналистами, показал: роман "с большой вероятностью в значительной степени является продуктом искусственного интеллекта". В академии отметили, что стремятся защитить репутацию премии, призванной отмечать "литературу, написанную женщинами и мужчинами", а также послать "чёткий сигнал" о том, что они не одобряют тексты, созданные с помощью ИИ.

В октябрьском заявлении Орелиен назвал эти обвинения "клеветой и ересью", добавив, что "ни одно предложение в этой книге не было создано машиной". В том же заявлении он признал факт плагиата в предыдущих работах, извинившись за то, что выдавал "чужие тексты за собственные". На следующей неделе канадское издательство автора, Boréal, сообщило, что новые доказательства указывают на использование ИИ при написании произведения — вопреки неоднократным заверениям автора, — и прекратило с ним сотрудничество.

Ещё до вручения премии Жаэнада выступал в защиту использования ИИ. "Стал бы кинорежиссёр скрывать, что использует спецэффекты?" — спросил он в интервью изданию 20 Minutes, предположив, что вскоре невозможно будет утверждать, что текст написан исключительно человеком. В то же время он настаивал, что ИИ "никогда не сможет написать книгу, вложив в неё сердце, душу и воспоминания".

Этот контраст вызвал в интернете обвинения в расовых двойных стандартах. "Итак, когда речь идёт о пожилом белом мужчине — это нормально, а когда о молодом писателе другой расы — его публично забрасывают камнями?" — написал один из пользователей в социальной сети X. Другой отметил, что Жаэнада не столкнулся ни с "медийным линчеванием", ни с "изгнанием" из-за использования ИИ — "снисходительность, которой не получил Телисон Орелиен".

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Жаэнада победил в первом туре голосования, получив шесть голосов против трёх, отданных за роман Сильвена Прюдома «По ту сторону озера» (De l’autre côté du lac). Жаэнада, который ранее четыре раза попадал в короткий список премии, специализируется на повторном расследовании давних преступлений, совершённых во Франции. Его книга-победительница воссоздаёт обстоятельства нераскрытого убийства 1949 года — гибели 29-летней бретонки Луизы Кансо, натурщицы, известной в парижском квартале Монпарнас как «женщина со 100 портретами».

Хотя денежное вознаграждение составляет всего символические 10 евро, эта литературная премия является самой известной во Франции и привлекает к себе наибольшее внимание.

Антонина Туманова

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