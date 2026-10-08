Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 года

Энн Карсон

В четверг, 8 октября, Шведская академия объявила лауреата Нобелевской премии по литературе 2026 года. Награду получила 76-летняя канадская поэтесса, писательница и переводчица Энн Карсон. Она известна произведениями, в которых сочетает античную мифологию, современную культуру и личные переживания. Одна из её самых известных работ — роман в стихах «Автобиография красного».

УНН собрал всё, что нужно знать о нынешней Нобелевской премии по литературе и художнице, получившей эту высокую награду.

Кто претендовал на «Нобелевку» по литературе

Накануне объявления имени лауреата, 7 сентября, британское издание The Guardian опубликовало список писателей, которых букмекеры считали главными претендентами на награду.

Среди фаворитов называли 73-летнюю китайскую писательницу Цань Сюэ, настоящее имя которой Дэн Сяохуа. Её творчество отличается экспериментальным стилем, сюрреалистическими сюжетами и необычным построением повествования. Писательница неоднократно привлекала внимание международного литературного сообщества.

Ещё одним претендентом на высшую награду в области литературы был японский писатель Харуки Мураками. Автор романов «Норвежский лес», «Кафка на пляже» и «1Q84» на протяжении многих лет остаётся одним из самых известных кандидатов в прогнозах на Нобелевскую премию.

Среди других писателей, которые могли получить высокую награду, были также австралийский литератор Джеральд Мурнейн, американский романист Томас Пинчон, канадская писательница Маргарет Этвуд и британско-американский автор Салман Рушди.

Чем известна канадская писательница Энн Карсон и почему её книги стоит прочитать

Как отметили в Шведской академии, Карсон получила награду за смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы.

Кто такая Энн Карсон

Будущая писательница родилась в 1950 году в канадском городе Торонто. Получила образование в области классической филологии, изучала древнегреческую литературу и на протяжении многих лет совмещала писательскую деятельность с переводами и преподаванием в университетах.

Особенностью её творчества стало сочетание поэзии, прозы, научных исследований и античной мифологии. Писательница часто использует древнегреческие сюжеты, чтобы рассказывать о современных человеческих переживаниях, в частности о любви, одиночестве, утрате и поиске собственной идентичности. Важное место в её работе занимает исследование происхождения и значения слов. Карсон неоднократно подчёркивала, что именно этимология является отправной точкой её творчества.

Помимо написания собственных произведений, Энн также переводила древнегреческих авторов, в частности Сапфо, Софокла и Еврипида. Её работы в этой области отличались от других авторским подходом и нередко воспринимались читателями и даже критиками как самостоятельные литературные произведения.

За что писательницу отметили Нобелевской премией

Одной из главных особенностей творчества Карсон стал отказ от традиционных литературных границ. В одном произведении она может сочетать поэтические строки, исторические исследования, личные воспоминания и философские размышления. Именно поэтому в Шведской академии обратили внимание на её способность создавать неожиданные связи между авторами разных эпох. Например, Карсон сравнивала древнегреческого поэта Симонида с немецкоязычным поэтом Паулем Целаном, а историка Фукидида — с британской писательницей Вирджинией Вулф. Такой подход позволял художнице по-новому осмысливать классические тексты и выходить за пределы привычных жанров.

Самые известные произведения Энн Карсон

Одной из наиболее выдающихся работ писательницы считают «Автобиографию красного: Роман в стихах», опубликованную в 1998 году. За основу произведения Карсон взяла древнегреческий миф о Герионе — крылатом красном великане, которого убил Геракл. Однако в её интерпретации мифологическое чудовище превращается в чувствительного юношу, который переживает сложное детство, влюбляется и пытается понять себя. История исследует вопросы безответной любви, травматического опыта и эмоциональной зависимости.

Другое известное произведение — «Красота мужа» — вышло в 2001 году. Оно состоит из 29 поэтических эпизодов, посвящённых сложным отношениям женщины с неверным мужем. Каждый эпизод содержит обращение к творчеству английского поэта Джона Китса.

Особое место в творчестве Карсон занимает книга Nox, посвящённая памяти её брата Майкла, который умер в Дании. Это необычное издание в форме коробки, внутри которой размещены страницы с фотографиями, письмами и текстами. Через призму личной истории писательница размышляет о смерти, памяти и невозможности полностью познать близкого человека.

Как Карсон изменила современную литературу

В последующие годы писательница продолжала экспериментировать с формой. Её работа Float состоит из 22 отдельных книжечек, которые читатель может открывать в произвольном порядке.

Литератор и переводчица также сотрудничала с художниками, хореографами, театральными и оперными режиссёрами, превращая литературу в часть более широких художественных проектов. По мнению Шведской академии, именно свобода в использовании языка, жанров и художественных форм обеспечила Карсон особое место в международной литературной среде. В Нобелевском комитете считают, что её творчество демонстрирует, как античные сюжеты могут оставаться актуальными на протяжении тысячелетий, помогая современному читателю осмысливать универсальные человеческие переживания.

Книги лауреатки Нобелевской премии Энн Карсон можно приобрести в Украине: где заказать и сколько они стоят

Книги Энн Карсон можно заказать в Украине. Стоимость англоязычных изданий начинается от 823 гривен, однако большинство книг доставляют из Великобритании.

В частности, книги Энн Карсон представлены в интернет-книжном магазине Yakaboo. По состоянию на 8 октября для заказа доступны несколько самых известных произведений писательницы, в частности поэтические романы, сборники стихотворений и экспериментальная проза.

Autobiography of Red («Автобиография красного») можно приобрести для личной библиотеки за 823 гривны. Также украинские читатели могут заказать Glass, Irony and God («Стекло, ирония и Бог») за 1236 гривен.

Ещё одно доступное издание — The Beauty of the Husband («Красота мужа»), которое стоит 1318 гривен. За 1400 гривен можно приобрести Decreation — экспериментальный сборник, сочетающий поэзию, эссе, драматические тексты и другие литературные формы.

По аналогичной цене предлагается If Not, Winter: Fragments of Sappho («Если нет, то зима: фрагменты Сапфо»).

Отметим, что все книги, о которых мы писали выше, напечатаны на языке оригинала. Переводы на украинский язык отечественным читателям пока недоступны. Ориентировочный срок доставки книг из Великобритании составляет 15 дней. Цены и доступность отдельных изданий могут меняться.

Как выбирают лауреата Нобелевской премии

Нобелевскую премию по литературе присуждает Шведская академия, в состав которой входят 18 членов. Процесс определения победителя длится несколько месяцев и предусматривает несколько этапов отбора.

Ежегодно академия получает около 300 предложений по кандидатам. Весной Нобелевский комитет рассматривает их творческие достижения и формирует предварительный список примерно из 20–25 писателей. Впоследствии список сокращают ориентировочно до пяти кандидатов. В течение лета члены академии изучают их произведения, после чего осенью проводят голосование. Для присуждения премии кандидат должен получить более половины голосов.

Отметим, что информация о номинантах и процессе принятия решения остаётся засекреченной уже на протяжении 50 лет.

Какое вознаграждение получает победитель

В 2026 году Нобелевский фонд увеличил размер премии с 11 до 12 миллионов шведских крон, что составляет примерно 1,2 миллиона долларов. Решение приняли по случаю 125-летия вручения первых Нобелевских премий. В фонде объяснили, что увеличение вознаграждения призвано сохранить его ценность в долгосрочной перспективе.

Торжественная церемония состоится 10 декабря в Стокгольме. Лауреатка получит медаль, диплом и денежное вознаграждение.

Кто ранее получал Нобелевскую премию по литературе

В 2025 году лауреатом стал венгерский писатель Ласло Краснагоркаи, известный своими романами о кризисе общества, человеческом существовании и силе искусства. В 2024 году награду получила южнокорейская писательница Хан Ган, в 2023-м — норвежский драматург и прозаик Юн Фоссе, а в 2022 году — французская писательница Анни Эрно.

Всего с 1901 по 2025 год Нобелевскую премию по литературе присуждали 118 раз. Её лауреатами стали 122 писателя, среди которых — 18 женщин.