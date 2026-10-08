Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026

Енн Карсон

У четвер, 8 жовтня, Шведська академія оголосила лауреата Нобелівської премії з літератури 2026 року. Відзнаку отримала 76-річна канадська поетеса, письменниця та перекладачка Енн Карсон. Вона відома творами, у яких поєднує античну міфологію, сучасну культуру та особисті переживання. Одна з її найвідоміших робіт — роман у віршах "Автобіографія червоного".

УНН зібрав усе, що потрібно знати про цьогорічну Нобелівську премію з літератури та мисткиню, яка отримала цю високу відзнаку.

Хто претендував на "Нобелівку" з красного письменства

Напередодні оголошення імені лауреата, 7 вересня, британське видання The Guardian опублікувало перелік письменників, яких букмекери вважали головними претендентами на нагороду.

Серед фаворитів називали 73-річну китайську письменницю Цань Сюе, справжнє ім'я якої Ден Сяохуа. Її творчість вирізняється експериментальним стилем, сюрреалістичними сюжетами та незвичайною побудовою оповіді. Письменниця неодноразово привертала увагу міжнародної літературної спільноти.

Ще одним претендентом на найвищу винагороду в царині письменства був японський письменник Харукі Муракамі. Автор романів "Норвезький ліс", "Кафка на пляжі" та "1Q84" протягом багатьох років залишається одним із найвідоміших кандидатів у прогнозах на Нобелівську премію.

Серед інших письменників, які могли отримати високу відзнаку, були також австралійський літератор Джеральд Мурнейн, американський романіст Томас Пінчон, канадська письменниця Маргарет Етвуд і британсько-американський автор Салман Рушді.

Чим відома канадська письменниця Енн Карсон та чому її книги варто прочитати

Як зазначили у Шведській академії, Карсон отримала нагороду за сміливу та винахідливу творчість, яка в грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури.

Хто така Енн Карсон

Майбутня літераторка народилася 1950 року в канадському місті Торонто. Здобула освіту в галузі класичної філології, вивчала давньогрецьку літературу та протягом багатьох років поєднувала письменницьку діяльність із перекладами й викладанням в університетах.

Особливістю її творчості стало поєднання поезії, прози, наукових досліджень та античної міфології. Письменниця часто використовує давньогрецькі сюжети, щоб розповідати про сучасні людські переживання, зокрема кохання, самотність, втрату та пошук власної ідентичності. Важливе місце в її роботі посідає дослідження походження та значення слів. Карсон неодноразово наголошувала, що саме етимологія є відправною точкою її творчості.

Крім написання власних творів, Енн також перекладала давньогрецьких авторів, зокрема Сапфо, Софокла та Евріпіда. Її роботи у цій царині вирізнялися від інших авторським підходом і нерідко сприймалися читачами та навіть критиками як самостійні літературні роботи.

За що письменницю відзначили Нобелівською премією

Однією з головних особливостей творчості Карсон стала відмова від традиційних літературних меж. В одному творі вона може поєднувати поетичні рядки, історичні дослідження, особисті спогади та філософські роздуми. Саме тому в Шведській академії звернули увагу на її здатність створювати несподівані зв'язки між авторами різних епох. Наприклад, Карсон порівнювала давньогрецького поета Симоніда із німецькомовним поетом Паулем Целаном, а історика Фукідіда — із британською письменницею Вірджинією Вулф. Такий підхід дозволяв мисткині по-новому осмислювати класичні тексти та виходити за межі звичних жанрів.

Найвідоміші твори Енн Карсон

Однією з найвизначніших робіт письменниці вважають "Автобіографію червоного: Роман у віршах", опубліковану 1998 року. За основу твору Карсон взяла давньогрецький міф про Геріона — крилатого червоного велетня, якого вбив Геракл. Однак у її інтерпретації міфологічне чудовисько перетворюється на чутливого юнака, який переживає складне дитинство, закохується та намагається зрозуміти себе. Історія досліджує питання нерозділеного кохання, травматичного досвіду та емоційної залежності.

Інший відомий твір — "Краса чоловіка" — вийшов 2001 року. Він складається з 29 поетичних епізодів, присвячених складним стосункам жінки з невірним чоловіком. Кожен епізод містить звернення до творчості англійського поета Джона Кітса.

Особливе місце у творчості Карсон посідає книга Nox, присвячена пам'яті її брата Майкла, який помер у Данії. Це незвичайне видання у формі коробки, всередині якої розміщені сторінки з фотографіями, листами та текстами. Через призму особистої історії письменниця розмірковує про смерть, пам'ять і неможливість повністю пізнати близьку людину.

Як Карсон змінила сучасну літературу

У наступні роки письменниця продовжувала експериментувати з формою. Її робота Float складається з 22 окремих книжечок, які читач може відкривати в довільному порядку.

Літераторка й перекладачка також співпрацювала з художниками, хореографами, театральними й оперними режисерами, перетворюючи літературу на частину ширших мистецьких проєктів. На думку Шведської академії, саме свобода у використанні мови, жанрів і художніх форм забезпечила Карсон особливе місце в міжнародному літературному середовищі. У Нобелівському комітеті вважають, що її творчість демонструє, як античні сюжети можуть залишатися актуальними через тисячоліття, допомагаючи сучасному читачеві осмислювати універсальні людські переживання.

Книги лауреатки Нобелівської премії Енн Карсон можна придбати в Україні: де замовити та скільки коштують

Книги Енн Карсон можна замовити в Україні. Вартість англомовних видань починається від 823 гривень, однак більшість книжок доставляють із Великої Британії.

Зокрема, книги Енн Карсон представлені в інтернет-книгарні Yakaboo. Станом на 8 жовтня для замовлення доступні кілька найвідоміших творів письменниці, зокрема поетичні романи, збірки віршів та експериментальна проза.

Autobiography of Red ("Автобіографія червоного") можна придбати до особистої бібліотеки за 823 гривні. Також українські читачі можуть замовити Glass, Irony and God ("Скло, іронія і Бог") за 1236 гривень.

Ще одне доступне видання — The Beauty of the Husband ("Краса чоловіка"), яке коштує 1318 гривень. За 1400 гривень можна придбати Decreation — експериментальну збірку, що поєднує поезію, есе, драматичні тексти та інші літературні форми.

За аналогічною ціною пропонується If Not, Winter: Fragments of Sappho ("Якщо ні, то зима: фрагменти Сапфо").

Зауважимо, що усі книги, про які ми писали вище, надруковані мовою оригіналу. Україномовні переклади вітчизняним читачам поки недоступні. Орієнтовний термін доставлення книжок із Великої Британії становить 15 днів. Ціни та доступність окремих видань можуть змінюватися.

Як обирають лауреата Нобелівської премії

Нобелівську премію з літератури присуджує Шведська академія, до складу якої входять 18 членів. Процес визначення переможця триває кілька місяців і передбачає декілька етапів відбору.

Щороку академія отримує приблизно 300 пропозицій щодо кандидатів. Навесні Нобелівський комітет розглядає їхні творчі здобутки та формує попередній список із приблизно 20 – 25 письменників. Згодом перелік скорочують орієнтовно до п'яти кандидатів. Упродовж літа члени академії вивчають їхні твори, після чого восени проводять голосування. Для присудження премії кандидат повинен отримати понад половину голосів.

Зауважимо, що інформація про номінантів і процес ухвалення рішення залишається засекреченою вже протягом 50 років.

Яку винагороду отримує переможець

У 2026 році Нобелівський фонд збільшив розмір премії з 11 до 12 мільйонів шведських крон, що становить приблизно 1,2 мільйона доларів. Рішення ухвалили з нагоди 125-річчя вручення перших Нобелівських премій. У фонді пояснили, що збільшення винагороди покликане зберегти її цінність у довгостроковій перспективі.

Урочистості відбудуться 10 грудня у Стокгольмі. Лауреатка отримає медаль, диплом і грошову винагороду.

Хто отримував Нобелівську премію з літератури раніше

У 2025 році лауреатом став угорський письменник Ласло Краснагоркаї, відомий своїми романами про кризу суспільства, людське існування та силу мистецтва. У 2024 році нагороду отримала південнокорейська письменниця Хан Кан, у 2023-му — норвезький драматург і прозаїк Юн Фоссе, а у 2022 році — французька письменниця Анні Ерно.

Загалом із 1901 до 2025 року Нобелівську премію з літератури присуджували 118 разів. Її лауреатами стали 122 письменники, серед яких — 18 жінок.