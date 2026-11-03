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Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году

Киев • УНН

 • 2834 просмотра

Филипп Жаэнада получил Гонкуровскую премию за расследование убийства натурщицы Луизы Кансо в 1949 году. Книга также восстанавливает доброе имя жертвы.

Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году
Фото: Syspeo/SIPA/Shutterstock

Литературное расследование в жанре «true crime» (документальная проза о реальных преступлениях), целью которого было раскрыть дело 77-летней давности, а вместо этого восстановить доброе имя жертвы — натурщицы, — получило самую престижную литературную премию Франции, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Во вторник днем было объявлено, что лауреатом Гонкуровской премии стал Филипп Жаэнада. Награду он получил за свою книгу «Незнакомка с набережной Жавель» (L’Inconnue du quai de Javel) — реконструкцию убийства 29-летней уроженки Бретани по имени Луиза Кансо.

Луизу Кансо, которую называли «женщиной со ста портретами» из-за огромной популярности среди художников Монпарнаса, нашли мертвой 7 сентября 1949 года. Полиции так и не удалось установить личность убийцы.

Вручение Гонкуровской премии в этом году было омрачено скандалом: появились утверждения, что одна из книг, вошедшая в длинный список, — «Или это, или смерть» (C’était ça ou mourir) канадско-гаитянского автора Телисона Орельена — была «почти полностью» написана искусственным интеллектом.

Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ21.10.26, 18:42 • 22032 просмотра

Гонкуровская академия — базирующаяся в Париже литературная организация — исключила книгу Орельена из длинного списка, а его канадское издательство «Бореаль» (Boréal) после проведения внутреннего расследования прекратило с ним сотрудничество. Сам Орельен отрицает использование искусственного интеллекта при написании романа.

Добавим

Филипп Жаэнада, который ранее четыре раза попадал в короткий список претендентов на эту премию, наконец одержал победу со своим тринадцатым романом.

Писатель, уроженец региона Иль-де-Франс, сделал расследование давних криминальных историй своей визитной карточкой. Это началось еще с книги «Сулак» (Sulak), опубликованной в 2013 году, — истории об известном и харизматичном грабителе и мастере побегов, который в 1980-х годах совершал нападения на ювелирные магазины.

Героиня книги «Незнакомка с набережной Жавель», Луиза Кансо, покинула Бретань в 16 лет, чтобы работать служанкой, но впоследствии начала позировать художнику Жану-Луи Буссенго. Именно он познакомил ее с другими парижскими живописцами и скульпторами. В оригинальном полицейском отчете об убийстве Кансо, насчитывавшем 300 страниц, она была охарактеризована как женщина «сомнительной репутации», а тогдашняя пресса предполагала, что она могла быть секс-работницей или наркозависимой.

В своей книге объемом 530 страниц Жаэнада прилагает значительные усилия, чтобы исправить ошибочные выводы первоначального расследования: он не только называет вероятного убийцу, но и с сочувствием изображает жертву. «Автор не жалеет усилий, пытаясь понять свою героиню», — пишет газета Le Monde, также отмечая юмор произведения и присущую ему «нотку ворчливой нежности».

Вдохновение для своей книги автор черпал, перечитывая 74 из 75 романов Жоржа Сименона о комиссаре Мегрэ — руководителе отдела уголовной полиции в Париже 1940-х годов.

Антонина Туманова

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