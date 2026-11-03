Гонкурівську премію здобув роман про вбивство паризької натурниці у 1949 році

$45.530.1851.050.37
ukenru
18:43 • 8254 перегляди
рф спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС - Шмигаль
18:28 • 10883 перегляди
Поліція встановила 16 активних учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці
17:47 • 12827 перегляди
Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували
17:35 • 16552 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро
16:38 • 16812 перегляди
"Схема витягання ухилянтів": у МВС заявили, що “медикиня” могла отримувати гроші за заворушення під Києвом
16:23 • 20557 перегляди
У Києві ситуація з електропостачанням надскладна, у низці районів розгортають пункти обігріву - мер
16:04 • 13307 перегляди
Юлії Мендель заочно оголосили підозру у держзраді
16:00 • 11534 перегляди
У Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" - Мерц назвав дату та ключові питання
15:23 • 12124 перегляди
СБУ встановила близько 100 учасників зіткнень у Петропавлівській Борщагівці
15:05 • 11945 перегляди
У Брюсселі Україна, США, Європа та НАТО 4 листопада обговорять гарантії безпеки - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
США готують запит у НАТО збільшити внески на поставки зброї Україні - Bloomberg3 листопада, 09:57 • 26280 перегляди
Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-ДабіVideo3 листопада, 10:57 • 19433 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 39820 перегляди
Україна очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року - Прем'єр3 листопада, 11:38 • 21309 перегляди
Буданов: особу у формі медика з-під будинку у Борщагівці опитали, вона затримана3 листопада, 12:23 • 15996 перегляди
Публікації
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро17:35 • 16543 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
14:07 • 22953 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 39831 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 62411 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 70553 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вигівський Іван Михайлович
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Гонкурівську премію здобув роман про вбивство паризької натурниці у 1949 році18:21 • 3214 перегляди
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент3 листопада, 08:40 • 29528 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму3 листопада, 05:36 • 53039 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 47019 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 40109 перегляди
Актуальне
Опалення
The Guardian
Fox News
Техніка
Фільм

Гонкурівську премію здобув роман про вбивство паризької натурниці у 1949 році

Київ • УНН

 • 3214 перегляди

Філіп Жаенада отримав Гонкурівську премію за розслідування вбивства натурниці Луїзи Кансо у 1949 році. Книга також відновлює добре ім’я жертви.

Гонкурівську премію здобув роман про вбивство паризької натурниці у 1949 році
Фото: Syspeo/SIPA/Shutterstock

Літературне розслідування в жанрі "true crime" (документальна проза про реальні злочини), що має на меті розкрити справу 77-річної давнини, а натомість відновлює добре ім’я жертви — натурниці, — здобуло найпрестижнішу літературну премію Франції, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

У вівторок удень було оголошено, що лауреатом Гонкурівської премії став Філіп Жаенада. Нагороду він отримав за свою книгу "Незнайомка з набережної Жавель" (L’Inconnue du quai de Javel) — реконструкцію вбивства 29-річної уродженки Бретані на ім’я Луїза Кансо.

Луїзу Кансо, яку називали "жінкою зі ста портретами" через величезну популярність серед художників Монпарнасу, знайшли мертвою 7 вересня 1949 року. Поліції так і не вдалося встановити особу вбивці.

Цьогорічне вручення Гонкурівської премії було затьмарене скандалом: з’явилися твердження, що одна з книг, яка увійшла до довгого списку — "Або це, або смерть" (C’était ça ou mourir) канадсько-гаїтянського автора Телісона Орелієна, — була "майже повністю" написана штучним інтелектом.

У Франції започаткували премію для книжок, написаних із ШІ21.10.26, 18:42 • 22033 перегляди

Гонкурівська академія — літературна організація, що базується в Парижі, — виключила книгу Орелієна з довгого списку, а його канадське видавництво "Бореаль" (Boréal) після проведення внутрішнього розслідування розірвало з ним співпрацю. Сам Орелієн заперечує використання штучного інтелекту під час написання роману.

Додамо

Філіп Жаенада, який раніше чотири рази потрапляв до короткого списку претендентів на цю премію, нарешті здобув перемогу зі своїм тринадцятим романом.

Письменник, уродженець регіону Іль-де-Франс, зробив розслідування давніх кримінальних історій своєю візитівкою. Це почалося ще з книги "Сулак" (Sulak), опублікованої у 2013 році, — історії про відомого й харизматичного грабіжника та майстра втеч, який у 1980-х роках скоював напади на ювелірні крамниці.

Героїня книги "Незнайомка з набережної Жавель", Луїза Кансо, покинула Бретань у 16 ​​років, щоб працювати служницею, але згодом почала позувати художнику Жану-Луї Буссенго. Саме він познайомив її з іншими паризькими живописцями та скульпторами. В оригінальному поліцейському звіті про вбивство Кансо, що налічував 300 сторінок, вона була охарактеризована як жінка "сумнівної репутації", а тогочасна преса припускала, що вона могла бути секс-працівницею або наркозалежною.

У своїй книжці обсягом 530 сторінок Хаенада докладає значних зусиль, щоб виправити хибні висновки первинного розслідування: він не лише називає ймовірного вбивцю, а й зі співчуттям змальовує образ жертви. "Автор не шкодує зусиль, намагаючись зрозуміти свою героїню", — пише газета Le Monde, відзначаючи також гумор твору та притаманну йому "нотку буркотливої ​​ніжності".

Натхнення для своєї книжки автор черпав, перечитуючи 74 із 75 романів Жоржа Сіменона про комісара Мегре — керівника відділу кримінальної поліції в Парижі 1940-х років.

Антоніна Туманова

КриміналУНН Lite
ШІ (штучний інтелект)
Режисер
Фільм
Довічне позбавлення волі
Париж
Франція