Гонкурівську премію здобув роман про вбивство паризької натурниці у 1949 році

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Літературне розслідування в жанрі "true crime" (документальна проза про реальні злочини), що має на меті розкрити справу 77-річної давнини, а натомість відновлює добре ім’я жертви — натурниці, — здобуло найпрестижнішу літературну премію Франції, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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У вівторок удень було оголошено, що лауреатом Гонкурівської премії став Філіп Жаенада. Нагороду він отримав за свою книгу "Незнайомка з набережної Жавель" (L’Inconnue du quai de Javel) — реконструкцію вбивства 29-річної уродженки Бретані на ім’я Луїза Кансо.

Луїзу Кансо, яку називали "жінкою зі ста портретами" через величезну популярність серед художників Монпарнасу, знайшли мертвою 7 вересня 1949 року. Поліції так і не вдалося встановити особу вбивці.

Цьогорічне вручення Гонкурівської премії було затьмарене скандалом: з’явилися твердження, що одна з книг, яка увійшла до довгого списку — "Або це, або смерть" (C’était ça ou mourir) канадсько-гаїтянського автора Телісона Орелієна, — була "майже повністю" написана штучним інтелектом.

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Гонкурівська академія — літературна організація, що базується в Парижі, — виключила книгу Орелієна з довгого списку, а його канадське видавництво "Бореаль" (Boréal) після проведення внутрішнього розслідування розірвало з ним співпрацю. Сам Орелієн заперечує використання штучного інтелекту під час написання роману.

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Філіп Жаенада, який раніше чотири рази потрапляв до короткого списку претендентів на цю премію, нарешті здобув перемогу зі своїм тринадцятим романом.

Письменник, уродженець регіону Іль-де-Франс, зробив розслідування давніх кримінальних історій своєю візитівкою. Це почалося ще з книги "Сулак" (Sulak), опублікованої у 2013 році, — історії про відомого й харизматичного грабіжника та майстра втеч, який у 1980-х роках скоював напади на ювелірні крамниці.

Героїня книги "Незнайомка з набережної Жавель", Луїза Кансо, покинула Бретань у 16 ​​років, щоб працювати служницею, але згодом почала позувати художнику Жану-Луї Буссенго. Саме він познайомив її з іншими паризькими живописцями та скульпторами. В оригінальному поліцейському звіті про вбивство Кансо, що налічував 300 сторінок, вона була охарактеризована як жінка "сумнівної репутації", а тогочасна преса припускала, що вона могла бути секс-працівницею або наркозалежною.

У своїй книжці обсягом 530 сторінок Хаенада докладає значних зусиль, щоб виправити хибні висновки первинного розслідування: він не лише називає ймовірного вбивцю, а й зі співчуттям змальовує образ жертви. "Автор не шкодує зусиль, намагаючись зрозуміти свою героїню", — пише газета Le Monde, відзначаючи також гумор твору та притаманну йому "нотку буркотливої ​​ніжності".

Натхнення для своєї книжки автор черпав, перечитуючи 74 із 75 романів Жоржа Сіменона про комісара Мегре — керівника відділу кримінальної поліції в Парижі 1940-х років.