Переможець іспиту бухгалтерів у Південній Кореї зізнався у списуванні за допомогою ШІ

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Результати, які отримав учасник, що посів перше місце на національному іспиті для майбутніх податкових бухгалтерів у Південній Кореї, здавалися занадто хорошими, щоб бути правдою. У неділю скептики виявилися праві: чоловік зізнався, що використовував генеративний штучний інтелект (ШІ), аби схитрувати, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що цей скандал став кульмінацією багатомісячних припущень, що виникли після того, як він отримав майже ідеальні бали за сотні запитань під час двох іспитів — у квітні та липні. Ситуація також значно підвищила рівень відповідальності для організаторів щорічного національного вступного іспиту до вишів, який відбудеться в Південній Кореї вже цього четверга.

"Я шахраював, використовуючи електронні пристрої та генеративний ШІ. Мій успіх на іспиті — отримання найвищого балу — не був результатом чесної праці", — заявив чоловік на прізвище Хан, вибачаючись у відео на YouTube-каналі "Адвокат Лі Дон Хо".

Хан розповів, що діяв так: фотографував екзаменаційні запитання за допомогою мікрокамери, надсилав їх до системи на базі ШІ, а потім переглядав отримані відповіді на смартфоні.

У відеозверненні, де він з’явився в захисній масці, Хан додав, що вже подав письмове зізнання до поліції Сеула.

У неділю на телефонний дзвінок агентства Reuters до поліцейського відділку Чунбу (Seoul Jungbu) ніхто не відповів.

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Цей скандал сколихнув країну, де результати стандартизованих тестів значною мірою визначають можливості соціального ліфту та кар’єрний шлях людини. Інцидент стався всього за чотири дні до проведення щорічного національного вступного іспиту до університетів.

"В Адміністрації президента ставляться до цієї ситуації дуже серйозно. Оскільки вступний іспит відбудеться вже наступного тижня, ми активно працюємо над розробкою контрзаходів", — повідомив журналістам у неділю високопоставлений представник президентської адміністрації.

Чиновник зазначив, що повідомлення про можливе шахрайство на іспиті для бухгалтерів викликають серйозне занепокоєння, і додав, що керівник апарату президента з питань політики скличе екстрену нараду для обговорення цієї проблеми.

У п’ятницю прем’єр-міністр Хан Сок Сук визнав, що в суспільстві існує занепокоєння щодо можливого використання ШІ для списування на національному вступному іспиті. Цей іспит є надзвичайно відповідальною подією, до якої багато південнокорейських абітурієнтів готуються протягом значної частини свого життя. Уряд "ретельно підготується заздалегідь і пильно контролюватиме процес до самого кінця, щоб гарантувати, що вступний іспит до коледжу пройде справедливо й стабільно", — йдеться в заяві її офісу.

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