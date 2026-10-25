Украинки в четвёртый раз стали чемпионками Европы по чирлидингу среди дуэтов
Киев • УНН
Анастасия-Анна Малошенко и Елизавета Тимофеева завоевали четвёртое европейское золото в Ираклионе. Ранее они побеждали в Вероне, Осло и Любляне.
Украинские спортсменки Анастасия-Анна Малошенко из Львова и Елизавета Тимофеева из Каменского завоевали золотые медали чемпионата Европы по черлидингу среди дуэтов, который состоялся в греческом Ираклионе. Для украинок это уже четвертый европейский титул. Об этом сообщает Всеукраинская федерация черлидинга, пишет УНН.
Детали
Спортсменки победили в номинации «перформанс чер пом» среди взрослых под руководством тренеров Натальи Блажко-Никулиной и Елены Козинец.
Ранее украинский дуэт становился чемпионом Европы в Вероне, Осло и Любляне. Теперь к этому списку добавился греческий Ираклион.
Достижения украинок на мировой арене
Малошенко и Тимофеева также завоевали серебряные медали чемпионата мира 2023 года в Орландо и Кубка мира 2024 года в Сеуле.
Кроме того, спортсменки первыми в истории мирового черлидинга завоевали лицензию на Всемирные игры в Чэнду, где показали лучший результат среди европейских дуэтов.
Обе украинки имеют звания мастеров спорта Украины международного класса.
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