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Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетів

Київ • УНН

 • 2904 перегляди

Анастасія-Анна Малошенко та Єлизавета Тимофєєва здобули четверте європейське золото в Іракліоні. Раніше вони перемагали у Вероні, Осло й Любляні.

Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетів

Українські спортсменки Анастасія-Анна Малошенко зі Львова та Єлизавета Тимофєєва з Кам'янського здобули золоті медалі чемпіонату Європи з черліденгу серед дуетів, який відбувся в грецькому Іракліоні. Для українок це вже четвертий європейський титул. Про це повідомляє Всеукраїнська федерація черліденгу, пише УНН.

Деталі

Спортсменки перемогли в номінації перформенс чер пом серед дорослих під керівництвом тренерок Наталі Блажко-Нікуліної та Олени Козинець.

Раніше український дует ставав чемпіоном Європи у Вероні, Осло та Любляні. Тепер до цього списку додався грецький Іракліон.

Досягнення українок на світовій арені

Малошенко та Тимофєєва також здобули срібні медалі чемпіонату світу 2023 року в Орландо та Кубка світу 2024 року в Сеулі.

Крім того, спортсменки першими в історії світового черліденгу вибороли ліцензію на Всесвітні ігри в Ченду, де показали найкращий результат серед європейських дуетів.

Обидві українки мають звання майстрів спорту України міжнародного класу.

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