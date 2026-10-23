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The Guardian

Василь Костюк підтримав збірну України з карате на рекордному чемпіонаті світу

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Василь Костюк підтримав збірну України з карате на рекордному чемпіонаті світу.

Василь Костюк підтримав збірну України з карате на рекордному чемпіонаті світу
Василь Костюк - бізнесмен і меценат, який понад три роки підтримує розвиток карате в Україні

Збірна України з карате здобула рекордні вісім медалей на чемпіонаті світу серед кадетів, юніорів та молоді до 21 року, який відбувся 14-18 жовтня у польському Бєльсько-Бялі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Української федерації карате.

Українці вибороли одну золоту, три срібні та чотири бронзові нагороди й посіли восьме місце у загальному медальному заліку. Це найкращий результат України в історії виступів на молодіжних чемпіонатах світу.

Чемпіонкою світу стала Уляна Баранова у категорії U21 до 68 кг. Срібні медалі здобули Марк Дорош, Владислав Руденко та Нікіта Дмитренко. Бронзовими призерами стали Шарліз Круглова, Іван Маценко, Вероніка Котенко та Владислав Канівець.

Підготовку та участь молодіжної збірної у чемпіонаті світу профінансувала Українська Федерація Карате за підтримки бізнесмена Василя Костюка.

За словами головного тренера молодіжної збірної України Дмитра Негатурова, атлети, їхні батьки та тренери цього разу не витрачали власні кошти на участь у головному старті сезону.

"Починаючи зі зборів на олімпійській базі в Конча-Заспі та включаючи витрати на поїздку і перебування у Польщі, все було профінансовано Федерацією за підтримки Василя Костюка", - розповів Негатуров.

Після чемпіонату Костюк також преміював медалістів та їхніх тренерів. За золоту нагороду спортсмен отримав 4 тисячі доларів, за срібну - 3 тисячі, за бронзову - 2 тисячі доларів. Тренери кожного медаліста отримали по 1 тисячі доларів.

У чемпіонаті світу взяли участь понад 2 тисячі спортсменів зі 114 країн.

Успіх у Польщі продовжив один із найкращих сезонів в історії українського молодіжного карате. У лютому збірна України вперше виграла загальний медальний залік чемпіонату Європи, здобувши 13 нагород.

Нагадаємо, раніше Василь Костюк виплатив грошові премії українським спортсменам, які вибороли нагороди на четвертому етапі Юнацької Ліги (2026 Karate One Youth League). Змагання відбулися 2-5 липня у хорватському місті Пореч.

Довідка

Василь Костюк - український бізнесмен, ресторатор і меценат, який понад три роки підтримує розвиток карате в Україні. Зокрема, він повністю фінансує дитячу збірну України з карате - унікальний для Східної Європи проєкт у дитячому спорті. Також Василь Костюк фінансово долучається до реалізації інших проєктів, спрямованих на розвиток українського карате та підтримку спортсменів.

Лілія Подоляк

Спорт
Хорватія
Україна
Польща