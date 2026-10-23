Василий Костюк поддержал сборную Украины по каратэ на рекордном чемпионате мира.

Василий Костюк - бизнесмен и меценат, который более 3-х лет поддерживает развитие карате в Украине

Сборная Украины по карате завоевала рекордные восемь медалей на чемпионате мира среди кадетов, юниоров и молодежи до 21 года, который состоялся 14–18 октября в польском Бельско-Бяле.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской федерации карате.

Украинцы завоевали одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые награды и заняли восьмое место в общем медальном зачете. Это лучший результат Украины в истории выступлений на молодежных чемпионатах мира.

Чемпионкой мира стала Ульяна Баранова в категории U21 до 68 кг. Серебряные медали завоевали Марк Дорош, Владислав Руденко и Никита Дмитренко. Бронзовыми призерами стали Шарлиз Круглова, Иван Маценко, Вероника Котенко и Владислав Канивец.

Подготовку и участие молодежной сборной в чемпионате мира профинансировала Украинская федерация карате при поддержке бизнесмена Василия Костюка.

По словам главного тренера молодежной сборной Украины Дмитрия Негатурова, спортсмены, их родители и тренеры на этот раз не тратили собственные средства на участие в главном старте сезона.

"Начиная со сборов на олимпийской базе в Конча-Заспе и включая расходы на поездку и пребывание в Польше, все было профинансировано Федерацией при поддержке Василия Костюка", — рассказал Негатуров.

После чемпионата Костюк также премировал медалистов и их тренеров. За золотую награду спортсмен получил 4 тысячи долларов, за серебряную — 3 тысячи, за бронзовую — 2 тысячи долларов. Тренеры каждого медалиста получили по 1 тысяче долларов.

В чемпионате мира приняли участие более 2 тысяч спортсменов из 114 стран.

Успех в Польше продолжил один из лучших сезонов в истории украинского молодежного карате. В феврале сборная Украины впервые выиграла общий медальный зачет чемпионата Европы, завоевав 13 наград.

Напомним, ранее Василий Костюк выплатил денежные премии украинским спортсменам, которые завоевали награды на четвертом этапе Юношеской лиги (2026 Karate One Youth League). Соревнования состоялись 2–5 июля в хорватском городе Пореч.

Справка

Василий Костюк — украинский бизнесмен, ресторатор и меценат, который более трех лет поддерживает развитие карате в Украине. В частности, он полностью финансирует детскую сборную Украины по карате — уникальный для Восточной Европы проект в детском спорте. Также Василий Костюк финансово участвует в реализации других проектов, направленных на развитие украинского карате и поддержку спортсменов.