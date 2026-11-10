Сибига сделал заявление после встречи с главой МИД Южной Кореи — ждать ли нормализации отношений

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл двусторонние переговоры с главой МИД Республики Корея Чо Хёном в Париже и заявил о "последовательности действий для окончательной нормализации двусторонних отношений", передаёт УНН.

Мы заслуживаем иметь чрезвычайно динамичный и высокий уровень двусторонних отношений с Южной Кореей. Мы благодарны за поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Я убеждён, что перед нами дальнейшая последовательность действий для окончательной нормализации двусторонних отношений - заявил Сибига.

Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за пленных из КНДР

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Южная Корея 8 октября объявила, что отозвала своего посла после того, как Президент Владимир Зеленский заявил Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала двух пленных северокорейских солдат Южной Корее.

Сеул утверждает, что раскрытие информации якобы нарушило договорённость о сохранении конфиденциальности передачи, чтобы защитить солдат и их семьи в КНДР.

Сеул сообщил Украине о своей позиции по нескольким каналам, но не получил достаточного ответа от Киева, сообщил 20 октября представитель МИД страны Пак Ду Сун.

После взаимодействия министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии СМИ, что Киев считает этот вопрос закрытым. Он объяснил спор различными толкованиями договорённостей о конфиденциальности, заявив, что Украина выполнила все свои обязательства.