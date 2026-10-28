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Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за пленных из КНДР

Киев • УНН

 • 1794 просмотра

Сеул отозвал посла и восемь дипломатов из-за спора по поводу конфиденциальности передачи пленных из КНДР. Министр допустил разрыв отношений.

Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за пленных из КНДР

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён намекнул во время общения с парламентариями, что рассматривает даже самые решительные возможные дипломатические меры после отзыва посла в Украине и части дипломатических сотрудников из посольства на фоне спора по поводу северокорейских военнопленных. Об этом 28 октября сообщило Yonhap, пишет УНН.

Подробности

Поскольку период, в течение которого южнокорейское правительство отозвало своего посла в Украине, ссылаясь на нарушение Украиной конфиденциального соглашения о репатриации северокорейских военнопленных, затянулся, внимание сосредоточено на том, как власти найдут ключ к разрешению дипломатического конфликта, отмечает издание.

20 октября правительство страны также объявило о решении вывести часть дипломатического персонала из украинского посольства.

Министр иностранных дел Чо Хён заявил во время общения с парламентариями накануне, что количество выведенных сотрудников составило восемь человек.

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Когда один из парламентариев спросил о текущей ситуации: "Разве это не конфликтная ситуация, равнозначная разрыву дипломатических отношений?", Чо ответил: "Да, если эскалация будет продолжаться таким образом, я думаю, что существует вероятность того, что это может произойти".

В то же время издание отмечает, что "судя по тому, что он не избегал ответов на гипотетические ситуации и делал смелые замечания именно в отношении Украины, это могло быть преднамеренным сигналом, направленным украинской стороне".

Один из чиновников заявил: "Одно понятно: мы продолжаем общаться, чтобы разрешить ситуацию", добавив: "Хотя трудно предсказать, когда будет достигнуто решение, между двумя странами существует консенсус относительно необходимости урегулирования".

Дополнение

Южная Корея 8 октября объявила, что отозвала своего посла после того, как Президент Владимир Зеленский заявил Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала двух пленных северокорейских солдат Южной Корее.

Сеул утверждает, что раскрытие информации якобы нарушило договорённость о сохранении конфиденциальности передачи, чтобы защитить солдат и их семьи в КНДР.

Сеул сообщил Украине о своей позиции по нескольким каналам, но не получил достаточного ответа от Киева, сообщил 20 октября пресс-секретарь МИД страны Пак Ду Сун.

После взаимодействия министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии СМИ, что Киев считает этот вопрос закрытым. Он объяснил спор разными толкованиями договорённостей о конфиденциальности, заявив, что Украина выполнила все свои обязательства.

Юлия Шрамко

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