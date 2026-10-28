Південна Корея допускає розрив дипвідносин з Україною через полонених з КНДР

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон натякнув під час спілкування з парламентарями, що розглядає навіть найрішучіші можливі дипломатичні заходи після відкликання посла в Україні і частини дипломатичних працівників з посольства, на тлі суперечки щодо північнокорейських військовополонених. Про це повідомило Yonhap 28 жовтня, пише УНН.

Деталі

Оскільки період, протягом якого південнокорейський уряд відкликав свого посла в Україні, посилаючись на порушення Україною конфіденційної угоди щодо репатріації північнокорейських військовополонених, затягнувся, увага зосереджена на тому, як влада знайде ключ до вирішення дипломатичного конфлікту, зауважує видання.

20 жовтня уряд країни також оголосив про рішення вивести частину дипломатичного персоналу з українського посольства.

Міністр закордонних справ Чо Хьон заявив під час спілкування з парламентарями попереднього дня, що кількість виведеного персоналу становила вісім осіб.

Південна Корея відкликала вісьмох дипломатів з України через суперечку щодо полонених з КНДР

Коли один з парламентарів запитав про поточну ситуацію: "Хіба це не конфліктна ситуація, рівнозначна розриву дипломатичних відносин?", Чо відповів: "Так, якщо ескалація продовжуватиметься таким чином, я думаю, що є ймовірність, що це може статися".

Водночас видання зауважує, що "судячи з того, що він не уникав відповідей на гіпотетичні ситуації та робив сміливі зауваження саме щодо України, це могло бути навмисне повідомлення, спрямоване на українську сторону".

Один із чиновників заявив: "Одне зрозуміло: ми продовжуємо спілкуватися, щоб вирішити ситуацію", додавши: "Хоча важко передбачити, коли буде досягнуто рішення, між двома країнами існує консенсус щодо необхідності вирішення".

Доповнення

Південна Корея 8 жовтня оголосила, що відкликала свого посла після того, як Президент Володимир Зеленський заявив Генеральній Асамблеї ООН, що Україна передала двох полонених північнокорейських солдатів Південній Кореї.

Сеул стверджує, що розкриття інформації нібито порушило домовленість про збереження конфіденційності передачі, щоб захистити солдатів та їхні родини у КНДР.

Сеул повідомив Україну про свою позицію кількома каналами, але не отримав достатньої відповіді від Києва, повідомив 20 жовтня речник МЗС країни Пак Ду Сун.

Після взаємодії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у коментарі ЗМІ, що Київ вважає це питання закритим. Він пояснив суперечку різними тлумаченнями домовленостей про конфіденційність, заявивши, що Україна виконала всі свої зобов’язання.